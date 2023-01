Raptors: une belle victoire à la mi-saison

Les Raptors de Toronto ont atteint la moitié de leur calendrier sur une note triomphante, mardi au Scotiabank Arena, en défaisant les Hornets de Charlotte par la marque de 132 à 120.

Les hommes de Nick Nurse ne se sont pas défilés au cours des dernières semaines: leur campagne ne se déroule pas comme prévu. Incapables de faire preuve de constance, ils présentent un dossier de 18-23, bon pour le 11e rang de l’Association de l’Est.

Néanmoins, les Raptors ont montré des signes encourageants dans le match du jour. Dominants autour de l’anneau, avec 15 rebonds de plus que leurs adversaires, ils ont été incisifs aux moments les plus importants de la rencontre.

Le Québécois Chris Boucher, quoiqu'utilisé avec parcimonie, a été une arme redoutable pour les Raptors. En seulement 15 minutes sur le parquet, il a amassé 12 points, sept rebonds et deux mentions d’assistance.

Comme ils en ont l’habitude, Pascal Siakam (28 points, huit rebonds, sept mentions d’assistance) et Gary Trent fils (24 points) ont mené le bal pour la seule équipe canadienne du circuit Silver. Le jeune Scottie Barnes a quant à lui été limité à sept petits points en 31 minutes.

Terry Rozier a assuré la réplique des Hornets avec 33 points.

Par ailleurs, le directeur général des «Raps», Bobby Webster, a annoncé avant la rencontre que la saison de l’ailier Otto Porter fils était terminée, lui qui devra passer sous le bistouri en raison d’une blessure au pied.

Jimmy Butler frustre le Thunder

À Miami, Jimmy Butler a réussi un lancer franc avec 12,2 secondes à faire pour frustrer Luguentz Dort et le Thunder d’Oklahoma City. Le Heat l’a emporté 112 à 111.

Les visiteurs menaient pourtant la rencontre par cinq points avec 49,1 secondes à faire. Butler et Victor Oladipo ont toutefois uni leurs efforts pour permettre au Heat de consolider son huitième échelon dans l’Est.

Dort, natif de Montréal, a connu des ennuis d’efficacité dans le duel. Il n’a trouvé le fond du panier qu’à quatre reprises en 13 tentatives pour des lancers de deux points, et a raté cinq de ses six tirs du centre-ville. Il a tout de même récolté 11 points et neuf rebonds.