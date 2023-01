Tourisme de masse: Fini les voitures au Lac Moraine

L’une des merveilles naturelles les plus iconiques et prisées du parc national de Banff, en Alberta, n’est désormais plus accessible en voiture en raison du trop fort achalandage.

Parcs Canada a dévoilé sur son site internet que la route qui mène au lac Moraine demeurera fermée cet été aux véhicules particuliers. Seuls les navettes de Parcs Canada, les autobus Roam et les transporteurs commerciaux pourront continuer à y accéder.

«La demande d’accès au lac Moraine dépasse largement la capacité du stationnement. En 2022, il a fallu affecter des signaleurs 24 heures sur 24 pour gérer la demande d’accès, et, au plus fort de l’été, le stationnement est resté plein presque jour et nuit», a plaidé Parcs Canada pour justifier sa décision en notant que la majorité des touristes qui tentaient de se rendre sur place se faisaient refouler.

Jed Cochrane, gestionnaire de l’expérience visiteur chez Parcs Canada, a précisé au «Globe and Mail» que le stationnement du lac Moraine ne compte que 900 places. L’été dernier, celui-ci était plein même au beau milieu de la nuit.

«Nous ne pouvons pas accommoder tous les visiteurs. En fait, nous pouvions en accommoder seulement un petit pourcentage l’été dernier, et ça causait de la frustration», a-t-il dit.

La nouvelle règle compliquera cependant la vie des visiteurs qui espèrent voir le soleil le lever sur le lac, puisque les navettes ne circulent que le jour afin de protéger la faune. Parcs Canada a cependant laissé entendre que les transporteurs commerciaux pourraient continuer à amener des visiteurs avant le début de la journée.

Selon le gouvernement, le trafic automobile a augmenté de 30 % dans le parc de Banff en 10 ans, et même de 70 % sur la route qui mène aux lacs Louise et Moraine.

«Environ 8,3 millions de véhicules circulent dans le parc chaque année; environ la moitié transporte des visiteurs du parc, et l’autre moitié traverse le parc pour accéder à d’autres destinations», a indiqué Parcs Canada dans un rapport en décembre.