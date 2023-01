Ukraine: «combats très durs et sanglants» à Soledar, selon le chef de Wagner

Des combats acharnés sont en cours dans les faubourgs de Soledar, ville de l'est de l'Ukraine proche de celle de Bakhmout, le point le plus chaud du front, a indiqué mardi le chef du groupe paramilitaire russe Wagner.

«Soyons honnêtes [...] L'armée ukrainienne se bat avec bravoure pour Bakhmout et Soledar. Des combats très durs et sanglants sont en cours dans la banlieue ouest de Soledar», a indiqué Evguéni Prigojine, cité sur Telegram par son service de presse.

«Les forces armées ukrainiennes défendent avec honneur le territoire de Soledar. Les affirmations faisant état de désertions massives dans ses rangs ne correspondent pas à la réalité», a-t-il ajouté.

La ville de Soledar, située à une dizaine de kilomètres au nord-est de Bakhmout, est voisine de Bakhmoutské, un village que les séparatistes prorusses ont affirmé avoir conquis.

Denis Pouchiline, le dirigeant des séparatistes de la région de Donetsk, dont Moscou revendique l'annexion, a d'ailleurs affirmé mardi à la télévision russe que Soledar était «très proche de la libération».

Les troupes de Wagner jouent un rôle de premier plan dans la bataille pour Bakhmout, une ville à l'importance stratégique contestable mais qui a pris une forte valeur symbolique, car les deux camps se battent pour son contrôle depuis des mois.

Lundi, Evguéni Prigojine avait indiqué que l'assaut sur Soledar était «exclusivement» mené par des membres de son organisation.

Le ministère britannique de la Défense a confirmé mardi que l'armée russe et les unités de Wagner avaient fait des «avancées tactiques» à Soledar lors des quatre derniers jours et cherchaient «très probablement à encercler Bakhmout depuis le nord» et «à perturber les lignes de communication ukrainiennes».

Selon cette source, une partie des combats vise à contrôler l'entrée d'une ancienne mine de sel à Soledar, car ses tunnels passent sous la ligne de front et pourraient servir à «s’infiltrer derrière les lignes ennemies».

Toutefois, la Russie ne risque pas d'encercler Bakhmout «dans l'immédiat», selon le ministère britannique, car l'armée ukrainienne dispose «de défenses stables en profondeur» et contrôle pour l'heure plusieurs voies de ravitaillement.