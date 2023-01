Un deuxième divorce en trois ans pour MacKenzie Scott, l’ex-femme de Jeff Bezos

La célèbre ex-femme de Jeff Bezos et milliardaire MacKenzie Scott est nouvellement célibataire. Son second divorce est scellé et s’est officialisé dans l'État de Washington le mardi 10 janvier.

Décidément, l’argent ne fait pas le bonheur.

MacKenzie Scott était mariée à Dan Jewett, un professeur de chimie à la prestigieuse école de Lakeside School, à Seattle, depuis mars 2021, où ils ont alors annoncé publiquement leur union.

Moins d’un an plus tard, la dissolution du mariage de l’ancienne Mme Bezos a été finalisé.

Selon les documents judiciaires obtenus par le média TMZ, c’est un juge de l’État de Washington qui a approuvé la séparation de MacKenzie Scott et Dan Jewett.

En effet, la milliardaire philanthrope a déposé une demande de divorce devant la Cour supérieure du comté de King le vendredi 30 septembre dernier.

Fortune colossale

Il y a deux ans, le couple avait annoncé son intention de faire don d'une vaste partie de leur fortune commune à des organismes à but non lucratif.

Mais, depuis quelque temps, les premiers signes d'une potentielle séparation étaient apparus. Les messages de remerciements n'étaient adressés qu'à Mme Scott. Le nom de Dan Jewett a été supprimé de la biographie Amazon de MacKenzie Scott, également romancière.

Celle-ci était auparavant mariée à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, de 1993 à 2019 avant de divorcer, et elle s’en est tirée avec près de 37 milliards de dollars, en promettant d’en remettre la moitié à des œuvres caritatives.

D'après la Cour, Dan Jewett n'a pas contesté le divorce. La division de leurs biens est établie avec un contrat de séparation que les deux côtés ont approuvé. Ce contrat n'est pas au dossier du tribunal.

La fortune de MacKenzie Scott a été estimée par Bloomberg à 62 milliards de dollars en 2019. Depuis que ses dons se sont multipliés, elle est maintenant redescendue à 27,8 milliards de dollars.

Jeff Bezos, quant à lui, est en couple avec la personnalité publique Lauren Sanchez depuis 2019.