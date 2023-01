Côte-Nord: un écrasement d’hélicoptère causé parce que des travailleurs voulaient gagner du temps

Les échéanciers et obligations contractuelles ont contribué à un écrasement d’hélicoptère survenu au nord-est des Escoumins sur la Côte-Nord en mai 2021, a conclu un rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST).

Un pilote de la compagnie Héli-Express de Québec avait été gravement blessé à l’époque lors de travaux sur une ligne d’Hydro-Québec. Le BST a analysé l’accident survenu lors du transport d’une passerelle de métal nécessaire à des travaux de remplacement d’isolateurs sur une ligne de 315 kV.

La pièce métallique était suspendue à un crochet sous un hélicoptère. Lors du vol, la passerelle a oscillé et a percuté la queue de l’appareil. En entendant un bruit, le pilote a largué sa charge, qui est entrée en contact avec le rotor avant de tomber.

Le pilote n’a pas pu reprendre le contrôle de l’appareil qui a lourdement percuté le sol.

Des pressions de temps et d’efficacité se faisaient sentir sur ce chantier, note le BST dans son rapport.

Les enquêteurs concluent que c’est pour gagner du temps que les pilotes ont décidé de transporter la passerelle en la fixant directement au crochet de l’appareil plutôt qu’au bout d’une élingue de 150 pieds. Les risques n’ont pas été bien saisis par les pilotes et le gestionnaire des opérations.

Des mesures ont été prises par Hydro-Québec

Deux conseillers en sécurité aérienne qui possèdent leur licence de pilote d’hélicoptère ont été embauchés, à la suite de l’accident. Le transport de charges légères ayant une forte prise au vent est aussi désormais interdit. Des formations destinées aux fournisseurs et aux pilotes ont été ajoutées.

Par courriel, la société d’État a ajouté que le mode d’attribution des contrats a été revu et que des critères qualitatifs ont été ajoutés. Hydro-Québec publicise également le droit à l’arrêt des travaux et à la prise d’un temps d’arrêt lorsqu’il y a un doute sur le maintien de la sécurité d’une opération aérienne.

Héli-Express n’a pas répondu à la demande d’entrevue adressée par TVA Nouvelles.

Les événements impliquant le transport de charge par hélicoptère pour le compte d’Hydro-Québec surviennent presque chaque année. Sur une période de 7 ans, entre 2015 et 2021, 18 événements sont survenus, mais n’ont pas entraîné d’écrasement. Il s’agit principalement de pertes de charge en vol et de contacts entre une élingue et une ligne de transport d’électricité.