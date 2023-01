Boucles d'oreilles à 5700 $: victime d’une arnaque au Mexique, la BMO refuse de la rembourser

Victime d’une arnaque en vacances, une dame de 73 ans a eu toute une surprise en recevant son compte de carte de crédit quand elle s’est aperçue que les boucles d’oreilles achetées dans une petite boutique du Mexique ne lui ont pas coûté 42 $, mais bel et bien 4250 $ en devise américaine. La BMO refuse pour le moment d’annuler cette transaction.

Le voyage de rêve à Cancun de Francine Galarneau a viré au drame lorsque la résidente de Saint-Brigitte-de-Laval qui logeait à l’hôtel Riu a décidé comme bien des touristes de se rendre sur l’île de Isla Mujeres où se trouve plusieurs petites boutiques.

Une fois rendue sur place, elle est interpellée par un homme qui établit un lien de confiance et lui tend un piège.

Photo Louis Deschênes

« Il me dit : me reconnaissez-vous ? Je vous ai servi au à l’hôtel Riu, raconte Mme Galarneau qui le trouve très sympathique et entame la discussion dans un anglais cassé. Je lui dit : est-ce que vous restez ici ? Le Mexicain répond oui mon frère a une bijouterie et ma femme travaille là et il m’invite à aller voir les bijoux. »

C’est à ce moment que la dame âgée décide d’acheter des boucles d’oreilles.

« Il me donne le prix en pesos et je lui dis c’est environ 40 $ US, je lui fais répéter deux fois. Et il me dit oui » explique-t-elle.

Mme Galarneau effectue le paiement avec le terminal pour la carte de crédit. Elle entre son numéro d’identification personnelle (NIP) et sans qu’elle ne se méfie, elle est dépouillée de l’équivalent de 5709 $ canadiens.

Photo Louis Deschênes

Réponse de BMO

Dès qu’elle a reçu son compte, Francine Galarneau a contacté sa compagnie de carte de crédit. Malgré la gentillesse des deux personnes au bout du fil, BMO lui indique qu’elle ne pourra être remboursée.

«Il me reproche d’avoir entré mon NIP»

Joint par Le Journal, le service des communications de BMO s’est montré prudent dans ses commentaires.

«Nous comprenons que ces situations soient difficiles et stressantes pour nos clients. Nous analysons chaque situation avec soin. Cette situation a été portée à notre attention le 8 janvier et est toujours en cours d'examen», déclare BMO.

«En général, les clients doivent s'assurer que le montant exact est affiché sur les terminaux de point de vente avant d'insérer leur carte de crédit et de saisir leur code NIP pour autoriser une transaction. Nous encourageons les clients à être vigilants à tout moment», ajoute l’entreprise.