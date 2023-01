Vince Dunn: le défenseur sous-estimé du Kraken

Lors du repêchage d’expansion, le Kraken de Seattle avait effectué quelques choix qui ont suscité des interrogations chez les observateurs de la LNH. Par contre, ses dirigeants ont déniché un quart-arrière avec sa 25e sélection : Vince Dunn.

• À lire aussi: Martin St-Louis n’a pas digéré la défaite contre le Kraken

• À lire aussi: La fondation craque

Le défenseur a connu une excellente première moitié de saison avec une récolte de 28 points en 39 rencontres avec le Kraken. Avec sa fiche, il se retrouve au 14e rang chez les défenseurs dans la LNH.

Au cours de sa carrière, il n’a jamais amassé plus de 35 points au cours d’une même saison. Il l’a fait à deux reprises. À moins d’une surprise, il surpassera cette marque avant le match des étoiles.

Sa statistique la plus éloquente est son différentiel de +20, l’un des meilleurs des joueurs de sa position. Il est aussi l’un des défenseurs les plus utilisés du Kraken avec une moyenne de 23 minutes par rencontre.

« J’aime avoir beaucoup de responsabilités, affirme Vince Dunn lorsque rencontré avant le match de son équipe contre le Canadien. Je veux être un joueur sur qui mes entraîneurs peuvent compter.

« Je veux jouer beaucoup de minutes tout en affrontant les meilleurs trios adverses. Je tente d’être un défenseur complet.

« Je me suis taillé une place de choix au sein de mon équipe et dans la LNH. C’est l’objectif que je me suis toujours fixé. »

Getty Images via AFP

Une nouvelle tendance

Lorsqu’on regarde le top 15 des meilleurs pointeurs chez les défenseurs, on constate quelque chose d’intéressant. La majorité des joueurs de ce groupe mesure 6 pieds et moins.

Parmi eux, on retrouve notamment Erik Karlsson, Josh Morrissey, Adam Fox, Cale Makar et Dunn. On est loin de l’époque des bœufs de l’Ouest où les arrières étaient des colosses avec un style robuste.

Aujourd’hui, les formations du circuit Bettman ne craignent pas d’enrôler des défenseurs avec un plus petit gabarit qui sont rapides et agiles.

« Je n’ai jamais regardé les petits défenseurs et de m’en servir comme modèles, précise Dunn qui mesure 6 pieds et pèse 203 lb. Je regardais surtout les joueurs comme Nicklas Lidstrom.

« Je compense ma grandeur en utilisant mon instinct. Je vois bien le jeu. Même si je suis petit, je suis capable d’être agressif. »

Si c’est nécessaire, il n’hésitera pas à engager le combat. D’ailleurs, il a au moins un duel sur patins par saison depuis ses débuts dans la LNH. Il aime aussi distribuer de bonnes mises en échec. Il n’a pas froid aux yeux.

« J’essaye de me créer de l’espace. Dans la LNH, c’est facile de se faire mettre de côté. Même si tu as du talent, la chute peut être brutale si tu ne produis pas. Tu peux te retrouver à l’extérieur de l’alignement et de la ligue rapidement. »

Getty Images via AFP

Un contrat lucratif ?

Dunn deviendra joueur autonome avec restrictions à la fin de la saison. Il terminera un contrat de deux ans d’une valeur de 8 millions $.

Le défenseur pourrait obtenir une augmentation salariale intéressante avec son rendement actuel. Il est l’un des piliers de la défensive du Kraken.

Comme on peut le constater avec le Canadien depuis le début de la saison, un défenseur à caractère offensif comme Dunn vaut son pesant d’or. Il sera à la recherche d’un contrat qui reflète sa valeur.