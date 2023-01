FRÉDÉRICK GALLIENNE

Gabrielle



À Longueuil, autrefois de Huntingdon, le samedi 7 janvier 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Gabrielle Gallienne, épouse de feu Yvon Frédérick.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Daniel (Josée), Michel (Faye), Sylvie (Pierre), Diane et Yves, ses petits-enfants Julian (Sandra), Chloë, Alexandre, Christine et Stéphanie, son arrière-petit-fils Édouard ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint son époux et son fils Camil.La famille accueillera parents et amis, le vendredi 13 janvier de 14h à 16h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 14 janvier dès 13h au salon funéraire170 RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QC450-264-5331La liturgie de la Parole aura lieu le samedi 14 janvier à 14 h à la chapelle du salon. Inhumation au cimetière Saint-Joseph de Huntingdon.