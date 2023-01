TRUDEL, Jean-Guy



À Repentigny, le 31 décembre est décédé, à l'âge de 91 ans, Jean-Guy Trudel, née le 3 avril 1931, de feu Simonne Rocheleau et feu Ferdinand Trudel.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, neveux et nièces et plusieurs amis.La famille recevra les condoléances au salon :le lundi 16 janvier 2023 de 9h à 12h. Une messe sera célébrée à l'église de la Purification, au 445 Notre-Dame, à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec.