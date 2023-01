LEFEBVRE, Michel



À Saint-Benoît, le 5 janvier 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Michel Lefebvre, époux de Mme Christine Pilon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Sébastien), Antoine et Marc-Étienne, ses petits-enfants Clémence, Émilien et Rosemarie, sa très chère maman Jeannine, son frère Luc (Diane), ses sœurs Johanne (Michel), Renée (Laurent) et Camille (Stéphan), ses nièces, sa belle-famille ainsi que d'autres parents et amis.147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934 |Les funérailles et l'inhumation auront lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du CHSLD St-Benoit.