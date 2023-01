CHOINIÈRE, Yvon



De Lorraine, le 7 janvier 2023, est décédé M. Yvon Choinière, à l'âge de 78 ans, époux de Mme Marie-Christine Beauchamp Choinière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Daniel) et Éric (Isabelle), ses petits-enfants Sébastien, Alexis, Gabriel, Xavier et Antoine, son arrière-petit-fils Nathan, son frère Robert (Monique) et sa soeur Rollande ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 janvier de 13:30 à 17:30, suivi d'une réception avec buffet au :418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈREVotre sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.