GAGNÉ, Micheline



À Longueuil, le 27 décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Micheline Gagné, épouse de feu André Norris.Elle laisse dans le deuil son fils Richard (Joane), sa fille Lyne (Yves), ses petits-enfants Michel (Marie-Ève), Pascal et Stéphane (Jing), ses 5 arrière-petits-enfants, de nombreux parents et amis.La famille aimerait remercier le personnel de l'urgence de l'hôpital Pierre-Boucher pour leur sensibilité, leur empathie et les soins qu'ils lui ont apportés.Un hommage lui sera rendu le dimanche 29 janvier 2023 de 13h30 à 16h30 à :505. BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUILAu lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié.