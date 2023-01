GUINDON, (née Charpentier) Pierrette



C'est avec un immense regret que nous vous annonçons le décès de Mme Pierrette Guindon survenu le 21 décembre 2022 à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de M. Robert Guindon. Ils ont résidé à Châteauguay de 1965 à 2019.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Pascale, Jean, Alain et sa conjointe Isabelle, ses petits-enfants: Émie (Nicolas), Francis (Katherine) et Camille (Alexandre), ses quatre arrière-petits-enfants: Joey, Abby, William et Charlie, ainsi que son frère Marcel et son épouse Renée, ses beaux-frères, belles-soeurs, nièces, neveux et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 février 2023 de 11h30 à 13h30 au complexe funéraire :et suivra une célébration à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation de la santé urbaine de Verdun ou à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié en la mémoire de Pierrette Guindon.https://www.jedonneenligne.org/socalzh/DIM/form/