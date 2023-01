CARPENTIER, Mireille

(née Ethier)



À Sainte-Thérèse, le 25 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Mireille Éthier, épouse de feu Jacques Carpentier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Normand (Nicole) et Benoit (Manon), ses 5 petits-enfants, Sylvain, Gaétan, Nancy, Audrey et Karine, ainsi que ses 10 arrière-petits-enfants, sa soeur Suzanne, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 20 janvier de 18h à 21h, samedi 21 janvier dès 9h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi 21 janvier à 11h en la chapelle du complexe, suivie de la mise en columbarium.