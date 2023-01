RENZO DAVID, Louise



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Louise David (née Renzo) à Châteauguay, le lundi 19 décembre 2022, à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Monique), son frère Denis (feu Diane), ses petits-enfants Francis (Sara-Lee), Karine (Gerardo) et Matthieu (Callie), ses arrière-petits-enfants qu'elle adorait beaucoup, Thomas, Mavis, Annalyn, ainsi que ses neveux et nièces et amis.Selon ses volontés, une célébration religieuse aura lieu plus tard.La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Châteauguay, plus précisément Josée, pour les années de bons soins prodigués ainsi que le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en mémoire de Mamie Loulou (Louise Renzo-David).https://www.coeuretavc.ca/