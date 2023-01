GOULET, Raymonde



À Terrebonne le 3 janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée Raymonde Goulet, épouse de Luc Marien, et fille de feu Joseph Goulet et de feu Jeannette Thouin.Outre son époux Luc, elle laisse dans le deuil sa fille Karine (Éric), son petit-fils Alexis ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, cousins, cousines, neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses volontés, aucune exposition et cérémonie n'auront lieu.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur pour leurs bons soins.