GAUTHIER, Ginette



C’est avec une infinie tristesse que nous annonçons le décès de Ginette Gauthier à son domicile de LaSalle, le 5 janvier 2023.Elle est décédée entourée de sa famille, blottie contre son époux depuis 48 ans Claude Fortin et tenant la main de sa fille.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille tant aimée Mélanie Fortin (Benoit), sa petite-fille qui faisait fondre son coeur Annabelle, son frère Pierre (Sophie), ses filleuls Philippe et Christian, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 14 janvier 2023 de 14h à 17h, ensuite de 19h à 21h et dimanche le 15 janvier 2023 de 9h à 11h suivi d’une célébration à 11h au Complexe Urgel Bourgie, 1275 Avenue Dollard, Lasalle.Au lieu des fleurs, la famille aimerait des dons pour la recherche sur les tumeurs cérébrales via la Fondation de l’Institut neurologique de Montréal.