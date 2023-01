VENDETTE, Réal



À Terrebonne, autrefois de St-Roch-de-l'Achigan, le 23 décembre 2022, à l’âge de 67 ans est décédé Réal Vendette, époux de Gisèle Daoust et fils de feu Léon Vendette et de feu Rose Tourangeau.Outre son épouse Gisèle, il laisse dans le deuil ses enfants Maxime (Amélie) et Mélanie (Brian), sa petite-fille Océane, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie en présence des cendres le samedi 14 janvier 2023 de 10h à 14h, à la:Les funérailles suivront à 14h en l’église de St-Roch-de-l'Achigan et de là au cimetière du même lieu.