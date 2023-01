LEBEL, Ghislain



À St-Jean-sur-Richelieu, le 1er janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Ghislain Lebel.Il laisse dans le deuil sa mère Yolande Bouchard (feu Pierre Lebel), ses enfants Harold, Guylaine (Eric Boudreau), Marie-Ève (Benoit Larivière), Marie-Pier (Sébastien Beaulieu) et Alexis (Samuel Grégoire), ses petits-enfants Stella-Rose, Mélodie, Jules, Raphaël et Tiffany, ses frères, sa soeur, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie funéraire n'aura lieu.www.dignitequebec.com