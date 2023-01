À la rue après sa rencontre avec le faux millionnaire

Le faux millionnaire Serge Rivard aurait berné au moins sept femmes via le site de rencontres Badoo, dont une qui se serait retrouvée à la rue après avoir croisé son chemin.

« Je suis marquée à vie par ça. J’ai tout perdu, je me suis retrouvée dans la rue à cause de lui ! J’en souffre encore », plaide avec émotion Caroline Cloutier, qui a perdu argent et logement après avoir rencontré Serge Rivard, qu’elle a connu comme étant Charles Danny Quintal.

Notre Bureau d’enquête révélait hier que Serge Rivard, qui se présentait sous de multiples faux noms, aurait soutiré des milliers de dollars à des femmes à qui il promettait argent, voyages, maisons et vie de luxe.

C’est grâce à notre reportage que Mme Cloutier a appris, pour la première fois hier, le véritable nom de celui qu’elle a fréquenté d’août à novembre 2021.

« Quand j’ai vu ça, je suis partie à pleurer [...] J’ai vécu l’enfer », souffle la résidente de Laval.

« Il a pris de l’argent à une de mes amies, à mes parents, il a vécu sous mon bras », renchérit la mère de famille.

Riche héritier

Comme il l’aurait fait avec plusieurs autres femmes, Serge Rivard se serait présenté comme un riche héritier. Il se disait propriétaire de compagnies, d’un manoir en Allemagne, de galeries d’art et de commerces.

Mais le beau parleur n’avait jamais accès à ses comptes.

« L’argent était gelé, les avocats s’en occupaient, il allait nous rembourser et il nous promettait des millions vu qu’on lui prêtait de l’argent », se rappelle la dame.

À un certain moment, Mme Cloutier, qui accusait du retard pour payer son loyer, a été évincée de son logement.

Avec Serge Rivard, elle aurait trouvé refuge à l’hôtel et chez une proche. Une amie de sa fille aurait alors découvert le pot aux roses en faisant des recherches sur le web.

« Je venais de réaliser que je venais de me faire avoir », se désole Mme Cloutier, qui a finalement trouvé refuge dans une maison d’hébergement pour femmes.

Sept femmes bernées

Notre Bureau d’enquête a répertorié au moins sept femmes s’estimant flouées qui se seraient éprises de Serge Rivard après l’avoir rencontré sur Badoo.

Résidente de Terrebonne, Daniela Leoni devait voyager aux quatre coins du monde avec Serge Rivard, qui se présentait sous le nom de Danny Gauthier. Mais il lui aurait plutôt subtilisé des milliers de dollars en encaissant de faux chèques.

Nathalie Grimard, d’Eastman, se serait quant à elle fait berner par Serge Rivard, rebaptisé Danny Ménard, à l’automne 2018. Elle aurait découvert le tissu de mensonges au bout de trois mois de relation et après qu’elle et ses proches eurent perdu des milliers de dollars.

La photo d’un vrai médecin utilisée

Le fraudeur Serge Rivard, qui se présentait sous de multiples faux noms, dont Danny Gauthier, aurait utilisé la photographie d’un médecin de Montréal pour illustrer sa fiche sur le site de rencontres Badoo, il y a quelques années.

Informé par une connaissance que son image circulait sur ce réseau social, le « vrai » Danny Gauthier aurait fait un signalement à la police.

« Je me demandais s’il était venu à la clinique pour me voir avant de prendre la photo, parce que la description de mon physique sur Badoo était très précise », relate le Dr Gauthier.

Serge Rivard aurait aussi utilisé l’image d’un jeune homme athlétique pour communiquer avec Daniela Leoni, à qui il aurait soutiré des milliers de dollars à l’automne dernier.

« Il m’avait dit qu’il ne ressemblait pas à la photo, qu’il n’avait plus de barbe, et qu’il ne se teignait plus les cheveux et qu’il avait un peu engraissé », se souvient la femme de Terrebonne.

Détenant un lourd passé judiciaire en matière de fraude, Serge Rivard, 58 ans, fait face à de nouvelles accusations de fraude. Arrêté avant Noël, il doit subir ce matin son enquête sur remise en liberté.