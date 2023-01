GRENIER, Réal



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de M. Réal Grenier, âgé de 90 ans, survenu à Montréal le 16 décembre dernier.Il était le fils de feu Wilfrid Grenier et de feu Evelina Bouchard, et beau-fils de feu Alvine Gagnon.Il laisse dans le deuil ses cousin.s.es. et petits-cousin.s.es de la famille de feu Napoléon (Paul) Grenier et feu Rébecca Laroche de St-Jean-Baptiste Vianney (St-Ferdinand d'Halifax).Selon ses dernières volontés, une cérémonie religieuse et la mise en terre de ses cendres auront lieu à St-Ferdinand d'Halifax au printemps 2023.