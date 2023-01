Un rabais de plus de 50 % : c’est le temps de faire des réserves de tofu

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 12 au 18 janvier 2023

Aujourd’hui, j’ai envie de vous parler de... tofu ! C’est non seulement une protéine très polyvalente qui peut remplacer la viande d’un point de vue nutritionnel, mais c’est surtout économique. Cette semaine, le bloc de tofu de 454 g est à 1,94 $ chez Metro, soit à plus de 50 % de rabais. Il revient à environ 0,43 $/100 g, comparativement à 0,60 $/100 g pour le bloc de tofu grand format de même marque à prix courant (habituellement plus avantageux). Considérant qu’un bloc de 454 g correspond généralement à quatre portions, c’est un parfait moment pour faire de petites réserves au congélateur et profiter du prix plus longtemps ! Faites attention de bien choisir du tofu ferme ou extraferme.

Le tofu est une des rares protéines qui se « bonifie » après la congélation. Pourquoi ? Parce que le tofu décongelé (et bien pressé) est comme une éponge : il absorbe beaucoup mieux, et plus rapidement, les saveurs des sauces et des marinades ! (Et petit truc : si on n’est pas fan de l’allure du tofu en petits cubes dans une recette, on peut toujours le « déchirer » en bouchées.)

Sinon, côté viande, les cuisses de poulet à 0,99 $/lb chez Super C valent le détour. N’oubliez pas de conserver les os pour aromatiser un bouillon maison réconfortant ! Et mention spéciale au sac de trois cœurs de romaine à 2,77 $ chez IGA !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

POULET AUX ARACHIDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 6 h 10 min

INGRÉDIENTS

2 tasses de bouillon de poulet à teneur réduite en sel

1⁄4 tasse de beurre d’arachide crémeux

1⁄4 tasse de pâte de tomates

le zeste râpé et le jus de 1 lime

3 c. à soupe de gingembre frais, râpé

2 c. à soupe de sauce Worcestershire

1 c. à thé de fenugrec ou graines de coriandre moulues

1 c. à thé de cumin moulu

1 grosse patate douce coupée en cubes de 2,5 cm

1 oignon espagnol, haché

2 gousses d’ail, hachées finement

4 à 6 cuisses de poulet, sans la peau

2 c. à soupe d’huile de canola

1 poivron, coupé en cubes de 2,5 cm

1 paquet de champignons (227 g), coupés en quartiers

1/2 tasse d’arachides rôties, hachées grossièrement

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une mijoteuse, à l’aide d’un fouet, mélanger le bouillon, le beurre d’arachide, la pâte de tomates, le zeste et le jus de lime, le gingembre, la sauce Worcestershire et les épices. Ajouter la patate douce, l’oignon et l’ail, et bien mélanger. Réserver.

Saler et poivrer le poulet. Dans un grand poêlon, chauffer la moitié de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter la moitié du poulet et cuire, de 2 à 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Retirer du feu et déposer le poulet dans la mijoteuse, sur les légumes réservés. Procéder de la même manière avec le reste de l’huile et du poulet. Couvrir et cuire 5 heures 30 minutes à faible intensité.

Ajouter le poivron et les champignons dans la mijoteuse, et poursuivre la cuisson 30 minutes.

Au moment de servir, parsemer des arachides.

BON À SAVOIR !

Comme vous aurez aussi besoin de poulet pour la recette de salade plus tard dans la semaine, prévoyez ajouter environ 3-4 cuisses supplémentaires pendant la cuisson (ça vous fera un repas d’assemblage express !).

MARDI

CHILI AUX CUBES DE BŒUF

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 1 h 15 min

INGRÉDIENTS

2 c. à table d’huile végétale

1 1⁄2 lb de cubes de bœuf à ragoût

1 gros oignon, haché

2 gousses d’ail, hachées finement

2 c. à soupe d’assaisonnement au chili

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé de paprika fumé

1 c. à thé d’origan séché

1 boîte de tomates entières (796 ml)

1 tasse de bouillon de bœuf à teneur réduite en sel

2 poivrons, coupés en cubes

1 boîte de haricots rouges (540 ml), égouttés et rincés

garnitures au choix : piment jalapeno, cheddar râpé, oignon vert haché, etc.

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une grande casserole à fond épais, chauffer 1 c. à soupe de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter le bœuf et cuire, en brassant, 5 minutes ou jusqu’à ce que la viande soit dorée. Réserver la viande dans une assiette.

Dans la casserole, ajouter le reste de l’huile et l’oignon, et cuire, en brassant régulièrement, 5 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon ait ramolli. Ajouter l’ail et les épices, et poursuivre la cuisson 1 minute en brassant. Saler et poivrer. Remettre la viande réservée dans la casserole. Ajouter les tomates en les écrasant avec une cuillère et en raclant le fond de la casserole pour en détacher les particules. Verser le bouillon et porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 30 minutes.

Ajouter les poivrons et les haricots rouges, et poursuivre la cuisson 30 minutes ou jusqu’à ce que le bœuf soit tendre. Servir le chili avec les garnitures choisies.

MERCREDI

FILET DE TRUITE AU CARI

Recette tirée de Zeste

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 5 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

2 filets de truite d’environ 1⁄2 lb chacun

3 c. à soupe de miel

3 c. à soupe de moutarde de Dijon

1⁄2 c. à soupe de poudre de cari

sel et poivre, au goût

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 400 °F. Déposer les filets de truite dans un plat peu profond allant au four.

Dans un bol, mélanger le miel, la moutarde et le cari. Saler et poivrer. Verser la sauce uniformément sur les filets de poisson.

Cuire au four de 12 à 15 min ou jusqu’à ce que le poisson soit cuit. Accompagner de riz et d’un légume vert.

JEUDI

SALADE DE POULET AUX RAISINS ET AUX NOIX DE CAJOU

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile végétale

1 lb de poitrines de poulet désossées, sans la peau, coupées en lanières

2 c. à thé de paprika fumé

4 tasses de feuilles de laitue frisée, déchirées

2 tasses de raisins rouges, coupés en deux

2 concombres libanais, coupés en tranches fines

1⁄2 tasse de noix de cajou non salées, grillées

vinaigrette au cari (voir la recette)

sel et poivre

Vinaigrette au cari

1⁄3 tasse d’huile de tournesol

3 c. à table de vinaigre de cidre

2 c. à thé de poudre de cari

1 c. à thé de moutarde à l’ancienne

1 gousse d’ail, hachée finement

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter le poulet et le paprika. Saler et poivrer. Cuire, en brassant de temps à autre, de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur. Retirer le poêlon du feu et laisser tiédir.

Entretemps, dans un petit bol, mélanger l’huile de tournesol, le vinaigre de cidre, la poudre de cari, la moutarde et l’ail pour la vinaigrette. Saler et poivrer.

Dans un grand bol, mettre la laitue, les raisins, les concombres, les noix de cajou et le poulet. Arroser de la vinaigrette et mélanger pour bien enrober les ingrédients.

BON À SAVOIR !

Si vous aviez fait cuire plus de poulet au début de la semaine, utilisez l’extra pour garnir votre salade ! Pas de concombres libanais ? La quantité correspond environ au tiers d’un concombre anglais.

VENDREDI

PIZZA EXPRESS AUX CHAMPIGNONS

Recette tirée de zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 23 min

Cuisson : 7 min

INGRÉDIENTS

Marinade

1⁄4 tasse d’huile d’olive extravierge

1 gousse d’ail, pressée

2 c. à soupe de vinaigre de cidre

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

une pincée d’origan séché

sel et poivre

Pizza

1⁄2 lb de tofu ferme, en cubes de 1,5 cm

1 c. à soupe de beurre

1 gousse d’ail, pressée

2 barquettes de champignons (2 x 227 g), en tranches

4 pleurotes et chanterelles, en lamelles (facultatif)

4 tortillas d’environ 8 po de diamètre

3⁄4 tasse de sauce tomate assaisonnée

1 1⁄4 tasse de cheddar médium, râpé

Une grosse poignée de roquette

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 425 °F.

Mélanger les ingrédients de la marinade et macérer les cubes de tofu durant 15 minutes, en les tournant à mi-temps.

Dans un grand poêlon, fondre le beurre et faire tomber l’ail et la moitié des champignons. Lorsqu’ils sont cuits et dorés, les retirer du poêlon et répéter l’opération pour le reste des champignons. Réserver.

Égoutter les cubes de tofu et les faire revenir dans le même poêlon jusqu’à ce qu’ils grillent légèrement. Badigeonner les tortillas d’huile d’olive puis les poser sur une plaque à biscuits, côté huilé sur la plaque.

Badigeonner l’autre côté avec la sauce tomate, puis répartir les champignons, le tofu et le fromage sur les pizzas.

Enfourner sur la grille du milieu durant 6 à 7 minutes, ou jusqu’à ce que les bordures de la pizza soient bien dorées. La pâte doit être légèrement croustillante en dessous. Garnir de roquette au sortir du four. Servir !

LUNCH

SALADE DE COUSCOUS AUX POIS CHICHES ET AU FETA

Recette tirée de coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

1 1⁄4 tasse de couscous de blé entier

1 1⁄4 tasse d’eau bouillante

1 carotte, râpée

1 concombre anglais, coupé en dés

1 boîte de pois chiches (540 ml), égouttés et rincés

1⁄2 tasse de fromage feta émietté

1⁄3 tasse de raisins secs dorés

1⁄4 tasse de persil italien frais, haché

1⁄3 tasse d’amandes en tranches, grillées

sel et poivre

Vinaigrette au cumin

1⁄4 tasse d’huile d’olive

2 c. à soupe de jus de citron

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé de sirop d’érable

1⁄2 c. à thé de curcuma

1⁄2 c. à thé de moutarde de Dijon

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un grand bol résistant à la chaleur, mettre le couscous et verser l’eau bouillante. Couvrir le bol et laisser reposer 5 minutes. À l’aide d’une fourchette, détacher les grains de couscous. Laisser refroidir.

Entretemps, dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, le cumin, le sirop d’érable, le curcuma et la moutarde de Dijon pour la vinaigrette. Saler et poivrer.

Dans un saladier, mélanger le couscous refroidi avec la carotte, le concombre, les pois chiches, le feta, les raisins et le persil. Saler et poivrer. Verser la vinaigrette et mélanger délicatement pour bien enrober les ingrédients. Parsemer des amandes.

COLLATION

GALETTES AUX DATTES, AUX CAROTTES ET À LA NOIX DE COCO

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

Portions : 18

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

3⁄4 de tasse de dattes dénoyautées

1⁄2 tasse d’eau

1 tasse de flocons d’avoine

1 tasse de farine de blé entier

1⁄2 tasse de cassonade

1⁄4 de tasse de graines de lin moulues

1⁄2 tasse de noix de coco râpée

1⁄2 tasse de pacanes grillées, hachées

1⁄2 c. à thé de gingembre moulu

1⁄2 c. à thé de cannelle moulue

1⁄4 c. à thé de bicarbonate de soude

1⁄2 tasse de yogourt grec nature

1 œuf

1 c. à thé d’extrait de vanille

1⁄2 tasse de carotte, râpée

1⁄4 tasse de raisins secs

1⁄4 tasse de canneberges séchées

PRÉPARATION