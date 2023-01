«Come from Away»: une œuvre puissante

Allons droit au but : Come from Away est une comédie musicale d’une grandeur infinie. Campée en marge des attentats du 11 septembre 2001, elle prouve que la bienveillance et l’humanité peuvent faire ombre aux plus grandes tragédies, ne serait-ce que le temps d’une soirée.

Ils sont des milliers. Ils viennent tous de loin, de partout dans le monde. Et dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, ils débarquent dans la petite communauté de Gander, à Terre-Neuve, lorsque les 38 avions chargés de les mener à destination sont redirigés vers le Canada.

La petite communauté, jusqu’alors sans histoire, devra redoubler de bonté, d’ingéniosité et de solidarité pour accueillir ces 7000 étrangers. Et c’est ce qu’ils feront – et à bras grand ouverts – dans un torrent de bienveillance et d’humanité sans pareil dont le récit, même après deux décennies, continue d’émouvoir.

C’est cette histoire, peu banale, qui est au centre de Come from Away. Car si le point de départ de cette comédie musicale est la tragédie ayant frappé New York, son intrigue est entièrement campée à Gander, loin des tours jumelles. Heureusement. Car c’est à des milliers de kilomètres de la grosse pomme que le récit trouve toute sa puissance.

À contre-courant

Mais attention : Come from Away ne suit pas la formule classique des comédies musicales faisant courir les foules à Broadway. Exit les ritournelles accrochantes, les vers d’oreille tenaces, les chorégraphies spectaculaires et les éclats usuels. Avec ses rythmes folk, sa scénographie simple – mais ô combien efficace ! – et ses changements de costumes rudimentaires, le spectacle fraie hors des sentiers battus.

Ce ne sont donc pas forcément les chansons qui nous habitent au terme d’une représentation, mais bien cette bouffée d’espoir enivrante qui émane de Come from Away. Car, au final, le spectacle nous rappelle que la lumière peut jaillir de la plus obscure des pénombres. Un rappel fort important, et qui fait tant de bien à l’âme.

La comédie musicale Come from Away est présentée à la Place des Arts de Montréal jusqu’à dimanche. Les représentations sont en anglais.