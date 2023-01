FILION FEX, Francine



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Francine Filion Fex, survenu le 2 janvier 2023, à l'âge de 68 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Francois (Valérie), ses petits-enfants William et Charlotte, sa mère Annette, ses soeurs Nicole, Johanne, ses frères Robert, Normand, feu Sylvain et Daniel, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En conformité avec les volontés de Francine, il n'y aura pas d'exposition. La famille recevra vos condoléances le samedi 14 janvier 2023 à compter de 13h en l'église de Saint- Eustache au 123 rue St-Louis à Saint-Eustache. Les funérailles seront célébrées à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-Vie, des gens de grand coeur qui ont pris soin d'elle avec compassion et humanité jusqu'à la fin.Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien.