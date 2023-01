École de Repentigny évacuée: la réouverture prévue pour jeudi

Les élèves et le personnel scolaire évacués mardi de l’école secondaire Félix-Leclerc à Repentigny, après que des fissures et des bruits de craquements ont été notés, pourront retourner jeudi dans l’établissement scolaire.

«Après avoir effectué les vérifications pour lesquelles ils ont été mandatés, les experts externes confirment la position des professionnels annoncée hier selon laquelle la structure de l’école est sécuritaire et qu’elle ne présente pas de danger pour ses occupants», a indiqué mercredi le Centre de services scolaire des Affluents dans une publication Facebook.

Les cours reprendront donc selon l’horaire régulier après une nouvelle expertise réalisée mercredi.

«Dans les prochaines semaines, des employés du Service des ressources matérielles et de firmes spécialisées s’affaireront à apporter des correctifs nécessaires; il est donc possible qu’ils soient vus à circuler et à travailler dans l’école», a-t-il été précisé.

Plus de 2000 élèves et les membres du personnel scolaire avaient été évacués mardi par mesure préventive à la suite d’une inspection effectuée par les pompiers.