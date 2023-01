F-35: de la petite politique avec l'armée

Il fallait s’y attendre, Justin Trudeau a changé d’idée concernant les F-35. Après avoir fait campagne contre l’acqui-sition de ces avions de chasse en 2015, son gouvernement va finalement en acheter 88.

Il fallait s’y attendre puisque c’était la décision logique. L’avion est à la fine pointe de la technologie, selon les experts. De surcroît, les alliés du Canada, dont les États-Unis, ont choisi cet appareil depuis longtemps et ont commencé à s’en équiper.

Le F-35 n’est pas le seul avion-chasseur disponible, mais en mettant ces facteurs dans la balance, il apparaît comme le meilleur choix pour le Canada. Le gouvernement Trudeau a été forcé de se rallier à cette évidence.

Acheter du matériel militaire n’est jamais facile. Les coûts sont exorbitants. Les dépenses militaires n’ont pas toujours la cote, surtout lorsque quelqu’un soulève la question : « Combien d’enfants pauvres on pourrait aider avec cet argent ? »

Or dans ce cas-ci, la décision était prise. Le gouvernement Harper avait commandé les avions dès 2010. Nos vieux CF-18 arrivaient à la fin de leur vie utile. La livraison des F-35 tombait à point.

Pourquoi ?

Pourquoi alors Justin Trudeau s’est-il enfermé dans cette position peu avisée en 2015 ? Pourquoi avoir dénigré l’appareil et l’avoir décrit comme un « cauchemar » pour les contribuables ? Pourquoi avoir promis de ne jamais en acquérir ?

La réponse est aussi simple que triste : par pur opportunisme politique. Annoncer en campagne électorale l’annulation d’un contrat militaire de plusieurs milliards, ça sonne bien. Les libéraux pouvaient en plus dénoncer l’octroi du contrat sans appel d’offres. Du bonbon électoral !

Ce n’est pas la première fois que le Parti libéral du Canada nous fait le coup. Vous vous souvenez de Jean Chrétien et du contrat des hélicoptères. En coulisse, on m’a déjà raconté que des experts avaient expliqué à monsieur Chrétien et à son entourage que ce contrat devait être maintenu. Ce n’était pas une question de partisanerie. Nos vieux Sea King étaient devenus un danger.

Airs de déjà-vu

Jean Chrétien a néanmoins pris l’engagement formel d’annuler ce terrible contrat octroyé par l’odieux gouvernement conservateur. Il l’a fait et le scénario prévisible est survenu : il a fallu acheter des hélicoptères semblables en cours de mandat, avec une facture accrue.

Dans le cas des hélicoptères, des tragédies se sont ajoutées au portrait. Trois Sea King ont connu des accidents dans la décennie suivante, dont un qui a coûté deux vies.

L’épisode des hélicoptères aurait dû servir de leçon aux libéraux, pour éviter de répéter cette gaffe de politiser inutilement des dossiers d’approvisionnement militaire.

À moins que la leçon retenue des hélicoptères soit strictement politicienne. Promettre d’annuler un contrat militaire, c’est payant électoralement. Puis lorsqu’on se ridiculise en achetant ce qu’on a promis de ne pas acheter, personne n’en tient rigueur. Excellent ! À refaire !

Dans ce cas, ce sont les électeurs qu’il faut éduquer à reconnaître les promesses électorales hypocrites. J’y travaille.