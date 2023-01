BOISVERT (RICHARD), Colette



C'est dans la petite douceur du matin du 24 décembre 2022, à 91 ans que notre mère Colette (Richard) Boisvert épouse de Jean-Paul Boisvert, nous a quittés.Elle laisse dans le deuil son époux, Jean-Paul Boisvert; ses enfants, France (Marc), Guy (Nicole), Josée (Réjean); ses petits-enfants, Olivier, Frédérique, Raphaël, Jean-Frédéric, Ann-Katherine et ses neuf arrière-petits-enfants ainsi que sa soeur Georgette (Paul), sa belle-soeur Carmen (Edouard), son beau-frère Émile et plusieurs nièces, neveux et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 janvier 2023 de 13h à 18h au complexeUne cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 17h au salon.