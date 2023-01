Fermeture de maternelles quatre ans: le DG a fait une erreur, croit Drainville

Le directeur général du Centre de services scolaires du Pays-des-Bleuets, au Lac-Saint-Jean, a commis une erreur en décidant de fermer la moitié de ses classes de maternelle quatre ans, croit Bernard Drainville, qui se propose de prendre les choses en main.

• À lire aussi: Encore des élèves de Québec privés d’autobus scolaires

• À lire aussi: Le manque d’employés force des écoles du Lac-Saint-Jean à réduire leurs services

Tout en assurant qu’il ne veut pas «accabler» le directeur du Centre de services scolaires, le ministre de l’Éducation a fait valoir que cette décision est probablement le fait du peu d’expérience de celui-ci. «Il est nouveau dans sa position, alors il y a peut-être un peu d’inexpérience là-dedans», a-t-il dit.

Mardi, la direction du Centre de services scolaire a pris la décision de réduire de moitié le nombre de classes de maternelle 4 ans, en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Seules celles en milieu défavorisé seront maintenues.

Des élèves risquent aussi d'être transférés d'école et l'offre de services en orthopédagogie sera modifiée.

M. Drainville se désole que ni lui, ni son ministère, n’en ont été informés à l’avance, et il prétend qu’une autre solution aurait pu être trouvée pour régler le problème. Pourtant, le directeur général du centre, Patrice Boivin, maintient que toutes les pierres ont bel et bien été retournées avant d’en arriver à la décision de réduire les services.

«Plusieurs nuits de sommeil amputé avant d'arriver à ce type de décisions là, je peux vous le confirmer, avait-il mentionné. Nous ne sommes pas en mesure de dire quels sont les impacts sur la qualité de l'enseignement pour l'instant, mais c'est certain que ça fait partie de nos préoccupations.»

Bernard Drainville ira donc à la rencontre de M. Boivin pour être certain que toutes les solutions ont été envisagées. Le moment et le lieu de cette rencontre n’ont pas encore été déterminés.

À la question de savoir si entre la fermeture des classes de maternelle quatre ans et la formation de groupes plus grands à d’autres niveaux, la décision du centre ne serait pas un moindre mal, le ministre de l’Éducation a répondu laconiquement : «C’est une bonne question».

Il manque actuellement 200 employés dans les écoles du nord du Lac-Saint-Jean. Qui plus est, 400 ressources supplémentaires seront nécessaires d'ici 2030 pour combler les départs à la retraite. Sans compter qu'une centaine de travailleurs non légalement qualifiés sont déjà à l'emploi de l'organisation, dont la moitié en enseignement, et que les banques de remplaçants sont vides.