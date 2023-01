ICI Télé: baisse d’auditoire pour le «Bye Bye 2022» et «Infoman 2022»

L’équipe du «Bye Bye 2022» peut se targuer d’avoir manufacturé la deuxième émission la plus regardée de tous les temps à la télé québécoise, même si elle souhaitait sans doute établir un nouveau record comme les deux années précédentes.

Avec ses 4 706 000 curieux confirmés par la firme Numeris, la plus récente satire de fin d’année d’ICI Télé prend en effet le deuxième rang de l’histoire, derrière le «Bye Bye 2021», qui avait été regardé par 4 862 000 téléspectateurs un an plus tôt. C’est un recul de 156 000 personnes par rapport au 31 décembre 2021, alors que le gouvernement Legault avait imposé un nouveau couvre-feu, en raison de l’explosion du variant Omicron de la COVID-19.

Le «Bye Bye 2020», qui figurait jusqu’ici en deuxième position, se retrouve maintenant au troisième rang, avec ses 4 662 000 fidèles à l’antenne.

«Infoman» a perdu des plumes, mais dans son cas la baisse est beaucoup plus importante, avec 393 000 personnes de moins par rapport au record établi l’année précédente, soit 3 236 000 personnes au rendez-vous le 31 décembre dernier contre 3 629 000 l’année d’avant.

Les autres spéciales de fin d’année ayant célébré 2022 sont «En direct du jour de l’An», qui a pour sa part enregistré un nouveau record, avec 2 493 000 téléspectateurs, soit quelque 160 000 de plus que l’édition précédente (2 334 000).

«À l’année prochaine» a attiré 50 000 téléspectateurs de plus qu’en 2021, avec un total de 1 988 000 personnes.

Enfin, «Les coulisses du Bye Bye» ont aussi encaissé une baisse d’auditoire avec leurs 2 079 000 téléspectateurs, soit 177 000 de moins que les 2 256 000 curieux de 2021.

«Ces données démontrent à quel point le travail des équipes qui nous ont offert cette merveilleuse soirée a porté [ses fruits]. Je les remercie encore une fois ainsi que tous les téléspectateurs avec qui nous avons partagé cette programmation, en direct ou en différé», a dit mercredi la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, dans un communiqué.