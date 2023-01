Le crabe des neiges devrait coûter moins cher cette année

Le crabe des neiges sera plus abordable cette année. Après que le prix du précieux crustacé ait atteint un niveau historique en 2022, le prix sera moins élevé pour les consommateurs cette année.

«On ne sait pas encore quel sera le prix exact en poissonnerie, mais ça devrait se rapprocher du prix prépandémique», a indiqué le propriétaire et président des Pêcheries de l'Estuaire, Henry Clapperton.

L'année dernière, le crabe s'est retrouvé au coeur d'une bulle spéculative. Les inventaires mondiaux étant bas, on prévoyait que la demande serait très forte, si bien que les prix ont été fixés très haut.

«Mais finalement les inventaires ne se sont pas écoulés comme prévu, alors on s'est retrouvé avec des inventaires très hauts», a expliqué M. Clapperton.

Le fait que les inventaires de crabe soient encore élevés, en ce début d'année, influence les prix à la baisse.

«On s'est fait dire souvent l'année dernière que les clients n'ont pas pu en manger comme ils le voulaient, mais je pense que cette année, ils vont pouvoir se reprendre», a-t-il lancé.

Une tradition

À Rimouski, la saison du crabe des neiges est une véritable tradition. Lors des premiers jours de la pêche, de longues files se forment à l'avant des poissonneries, mais en 2022, la situation a été bien différente.

«La clientèle a moins été au rendez-vous l'année dernière. On n'avait pas de la file devant la poissonnerie. On est emballé pour cette année parce qu'on veut vendre du volume, on ne veut pas que ce soit un produit de luxe réservé à une catégorie de personne», a indiqué Sarah Landry, copropriétaire de la Poissonnerie Gagnon.

C'est au Seafood Expo qui aura lieu du 12 au 14 mars à Boston que l'on déterminera le prix du crabe au débarquement pour 2023. C'est ce prix qui influence le marché québécois. Il faudra donc attendre le début de la pêche dans la Zone 17 pour savoir combien les consommateurs devront payer cette année.

«On a hâte parce que nous normalement, le temps du crabe, c'est comme notre Noël», a lancé Mme Landry.