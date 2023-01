Le guidage robotisé, c’est aussi bon pour les poussettes

Cette poussette Ella gérée par intelligence artificielle a été reconnue comme l'un des produits les plus innovants au monde. Conçue par la jeune firme de Vancouver, en Colombie-Britannique, GlüxKind a été nommée lauréate des prix de l'innovation CES 2023. Voilà qui démarre bien pour cette entreprise fondée en 2020 !

Le nom GlüxKind est inspiré du mot allemand Glückskind. « Glück » signifie chanceux et « Kind » se traduit par enfant.

L’équipe à l’origine du projet Ella a réimaginé l'un des appareils les plus importants dans la vie de chaque parent : la poussette pour bébé.

GlüxKind s'articule autour de l'idée que chaque parent devrait pouvoir vivre une expérience formidable en matière d'éducation des enfants, que les outils utilisés devraient les aider à prendre soin de nos petits bouts de chou.

La poussette intelligente reprend en grande partie les technologies que l'on retrouve dans les voitures autonomes et les robots de livraison, notamment un système à double moteur pour les marches en montée et une assistance automatique au freinage en descente. À l'instar d'une Tesla avec « Autopilot », la technologie embarquée de la poussette GlüxKind est dotée de capteurs qui détectent les objets autour d'elle, mais elle est destinée à servir de « paire d'yeux et de mains supplémentaires », selon le site Web de la société, et non à remplacer un parent.

GlüxKind

Avec ou sans bébé à bord ?

La poussette Ella est capable de se conduire elle-même pour une promenade mains libres – mais uniquement lorsqu'un enfant n'est pas à l'intérieur. Elle utilise des caméras pour surveiller les alentours et naviguer sur les trottoirs.

Pour les parents qui sont probablement et de manière compréhensible nerveux à l'idée de mettre leur bébé dans une poussette dotée d'un esprit propre, GlüxKind a fourni une vidéo YouTube (ci-dessous) avec quelques cas d'utilisation. Un parent qui descend une pente avec sa poussette se précipite pour sauver le jouet de son enfant qui est en train de rouler. La poussette freine d'elle-même.

Gluxkind a également intégré des fonctionnalités supplémentaires spécifiques à la poussette Ella, notamment la berceuse automatique Rock my baby et un système antibruit à bruit blanc intégré pour apaiser les tout-petits qui dorment. L'ensemble du système est équipé d'un siège auto, d'un berceau pour bébé et d'un siège pour tout-petit.

Prix : 3300 $US