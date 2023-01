Les nouveaux visages qui crèveront votre écran cet hiver

L’attention portée à la diversité culturelle et de genre dans les dernières années porte fruit. Elle a entraîné une prise de risque assumée qui, au-delà des critères évoqués, permet à davantage de nouveaux visages de se faire connaître sur nos ondes. On remarque que parmi ceux-ci, plusieurs ont des parcours multidisciplinaires signe d’une volonté de multiplier les opportunités pour s’exprimer ou tout simplement pour embrasser la culture sous plusieurs formes. Projecteur sur des talents qui gagnent à être connus.

Noé Lira – Manuela dans L’empereur

Dès qu’elle débarque dans l’agence de publicité comme réceptionniste/assistante, Manuela s’impose par son assurance et son entregent. On comprend rapidement dès le premier épisode qu’elle a su s’imposer et devenir indispensable. Son interprète, Noé crève l’écran. Artiste multidisciplinaire québecomexicaine, elle multiplie les formations en danse, en art du cirque, en chant, en musique et en jeu. En 2016 elle graduait de l’École supérieur de théâtre de l’UQAM et a embrassé les opportunités de parfaire ses arts et de s’impliquer pour leur rayonnement. Rôle principale de la série web Juste nous deux, nous la voyons dans Les moments parfaits. Elle sera aussi de la distribution de la série La candidate. Autrice-compositrice-interprète engagée (pour l’environnement et la cause des femmes), on peut la découvrir grâce à son album Latiendo la tierra et la tournée qui l’accompagne actuellement. Elle fait d’ailleurs partie des Révélations Radio-Canada.

Margot Blondin – Margot dans Les bracelets rouges

Plusieurs défis attendent la jeune Margot dont on a diagnostiqué un cancer des ovaires agressifs, similaire à celui qui a emporté sa mère. Nouvelle «coloc» de Justin à l’hôpital, elle devra conjuguer avec sa condition, avec son deuil et avec l’angoisse de son père. Dans la vie, Margot Blondin, celle qui l’incarne, mène ses études à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM. Celle qui a fait son secondaire en art dramatique à l’école Robert-Gravel a multiplié les expériences en figuration et hérité de 3e rôles dans des films et séries de pointe (Genèse, Plan B, Les oiseaux ivres, Chouchou notamment). Elle s’attaque à un premier rôle d’envergure grâce à ce personnage qui devra démontrer beaucoup de courage.

Laurence Champagne – Charlène Dufour dans À cœur battant

Charlène est victime de violence conjugale. Comme c’est malheureusement le cas de plusieurs victimes, elle minimise la responsabilité de son conjoint. Enceinte d’un 2e enfant, elle tente de sauver sa famille même au prix de son isolement et des coups portés par la frustration et le mal être de l’homme qu’elle aime. Un rôle aussi délicat qu’intense. Un premier rôle à la télévision pour Laurence qui s’est faite connaître au théâtre (pièces au Trident, au Périscope notamment) et dans des séries web (Entrelacés pour laquelle elle a été nommée aux Gémeaux et Le killing) depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2018.

Vincent Paradis-Montplaisir – Isahak Bogossian dans Larry

Personnage antipathique, sadique, impulsif et irraisonné, Bogossian agit dans l’ombre de son père sans mesurer les conséquences. Véritable tête brulée, la criminalité est son quotidien et il n’a aucune limite. Un rôle de dur détestable pour cet acteur que nous avons connu enfant pendant cinq ans dans la série jeunesse Kaboum. Un beau retour au jeu pour Vincent qui complétait son diplôme en interprétation au Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2020. Outre Larry, nous l’avons aussi vu récemment dans la série fantastique Lac-Noir.

Olivier Louissaint dans Chef Oli vire champêtre

Olivier Louissaint est autodidacte. Il a bossé dans différents restaurants puis a lancé sa propre entreprise comme chef à domicile en 2015. Il mise sur le plaisir et la simplicité. Il veut aussi inspirer les jeunes et mettre en valeur la richesse de nos produits locaux, se rapprocher de leur provenance, des agriculteurs. D’où le titre de la série documentaire dans laquelle il nous partage son expérience et ses découvertes. Parce que pour créer sa propre table gourmande, il doit avoir à portée de main tous ses produits qu’il pourra cultiver avec soin. Sans oublier de mettre quelques épices. Québécois d’origine haïtienne, Oli a partagé ses recettes à l’émission 5 chefs dans ma cuisine en plus de prendre part à l’aventure de Chefs de bois.

Liliane Blanco-Binette dans Big Brother Célébrités

Dès son entrée dans le prestigieux loft on a pu voir que la jeune humoriste a du caractère. Jolie blonde qui a de l’entregent et de l’assurance, elle ne laisse aucun répit au technicien du son qui doit censurer ses nombreux sacres. On descelle déjà qu’elle saura prendre sa place grâce à son authenticité et satisfaire ses quelques 135 000 abonnés TikTok qui a suivent dans ses folies. Diplômée de l’École de l’humour en pleine pandémie, Liliane a su créer sa niche sur les réseaux sociaux tout en bâtissant ses premiers numéros présentés lors du dernier festival Zoofest et en tournée. Ses fans se souviennent qu’elle a participé à Souper presque parfait. Nous l’avons vu dans un épisode de Complètement Lycée et d’Un rire à l’autre ainsi que dans les capsules Vie de prof avec Pierre Hébert. Nous avons découvert son humour direct au Prochain Stand Up.

Denis Marchand – Claude Rivard dans Virage-Double faute

Être père d’un jeune athlète a un prix. Surtout quand la mère fonde beaucoup d’espoir sur son enfant. Dans Virage, Claude est à la tête d’une entreprise en camionnage dont la marge de profit rétrécie. C’est aussi le père de Charles, joueurs de tennis flamboyant qui peine à grimper au classement. Une carrière descendante qui coûte chère au patriarche. On peut dire que Denis Marchand aura été patient. Diplômé en théâtre à l’Université en 1985, il a cumulé les petits rôles et multiplié ses implications et formations dans le domaine du jeu ici comme à l’étranger. Jusqu’à tout récemment, il enseignait l’art dramatique. Puis a hérité de rôle de pointe dans 5e rang, District 31, Plan B. Et au cinéma dans Arlette puis Arseneault et fils. Outre son personnage de Claude Rivard, on le retrouve aussi cet hiver dans À cœur battant alors qu’il incarne un homme qui doit changer ses comportements pour conserver son emploi. Deux rôles qui montrent l’étendue de ses talents.

Joakim Robillard - Jimmy dans L’air d’aller

C’est dans la peau d’un jeune atteint de fibrose kystique que nous ferons connaissance avec Joakim. Jimmy, comme trois de ses amis courent après leur souffle. Malgré l’incertitude qui les guette, ils restent solidaires et profitent de la vie. Un rôle plein de sensibilité pour le comédien qui s’est d’abord fait connaître au cinéma dans Souterrain, film qui lui a valu une nomination comme Révélation de l’année au Gala Québec cinéma et comme interprète aux Écrans canadiens. La web série Entrelacés lui permet de décrocher une nomination aux Gémeaux. Diplômé du Collège Lionel-Groulx en théâtre, on l’a vu dans Béliveau (il incarnait Yvan Cournoyer), M’entends-tu? et Anna et Arnaud. Cet hiver, nous le verrons aussi dans les séries Mégantic et Désobéir toutes deux réalisée par Alexis Durand-Brault.

