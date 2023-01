Les portes ouvertes auront bien lieu en fin de semaine

Après avoir analysé la situation de tous les côtés, les dirigeants de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec ont décidé que l’événement Portes ouvertes aura bien lieu comme prévu en fin de semaine.

« Nous sommes parfaitement au courant que les conditions ne seront pas optimales partout, mais au moins, les gens qui le désirent pourront découvrir le réseau de sentiers là où ce sera possible », explique Michel Garneau, responsable des communications à la Fédération.

« Présentement, la situation n’est pas idéale, mais selon ce que l’on peut constater dans plusieurs bulletins météo, il pourrait y avoir de l’amélioration un peu partout avec des chutes de neige et du froid pour conserver le fond des sentiers. »

Offrir une telle opportunité à tous les motoneigistes du Québec, de pouvoir circuler gratuitement dans les sentiers durant toute la fin de semaine, ça représente beaucoup de travail et d’organisation.

« Derrière la tenue de cette fin de semaine spéciale, il y a toute une organisation en place, autant à la Fédération que sur le terrain, ajoute l’expert. C’est un travail de plusieurs semaines et une mobilisation très importante de la part de tous les bénévoles des clubs.

« On ne peut donc pas arriver et effacer le tout du revers de la main. Au cours des deux dernières saisons, nous avions annulé l’événement en raison de la pandémie. Cette saison, alors que tout est en place, voilà que dame Nature ne veut pas nous aider », ajoute-t-il

Pour participer à cet événement spécial, il y a des conditions à respecter. Tout d’abord, vous devez vous inscrire sur le site www.fcmq.qc.ca, afin d’obtenir un droit d’accès gratuit. La motoneige que vous utiliserez devra être immatriculée et vous devrez être en possession d’une preuve d’assurances responsabilité d’une valeur d’au moins un million de dollars. Les conducteurs âgés entre 16 et 17 ans devront détenir un permis de conduire valide et la preuve qu’ils possèdent un certificat de formation.

DÉCOUVRIR LA MOTONEIGE

Créé en 2012, ce rendez-vous annuel avait pour but de présenter aux motoneigistes le réseau de 33 000 kilomètres de sentiers réalisé par les bénévoles des clubs.

« Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un vieillissement parmi les motoneigistes actifs. Nous voulions attirer du sang neuf. Nous avons alors choisi d’organiser cet événement pour inviter tous les amateurs de motoneige du Québec à découvrir le réseau de sentiers.

« Nous voulions aussi faire revenir les gens qui avaient mis de côté la pratique de la motoneige, en les invitant à constater les améliorations apportées au fil des ans. Ces deux éléments étaient les buts visés par la Fédération.

« Au début, l’événement se tenait à la mi-février. Nous avons choisi de le ramener à la mi-janvier, au début de la saison. Les gens qui y participent peuvent acheter par la suite leur droit d’accès régulier et devenir ainsi membres de la communauté motoneigiste. Nous avons enregistré une augmentation constante du nombre de membres à la Fédération. »

Les Portes ouvertes sont présentées en collaboration avec Intact Assurance et BRP Ski-Doo.

Devant les problèmes que dame Nature occasionne, la date de l’événement devrait être repoussée. Honnêtement, il est rare que la saison de motoneige débute avant le 15 janvier. Certains secteurs sont avantagés étant donné leur situation géographique, mais la mi-janvier demeure la date la plus sûre pour que la saison débute à la grandeur du Québec. Avant de partir en fin de semaine, consultez la carte des conditions de sentiers de la FCMQ.

En bref

SEMAINE INTERNATIONALE

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, le Gouvernement du Québec et la Sûreté du Québec souligneront du 14 au 22 janvier la Semaine internationale de la sécurité à motoneige. Le but de cette semaine, décrétée par le Congrès international de la motoneige, est de rappeler aux adeptes qu’ils doivent faire de la sécurité une priorité. Il est primordial d’agir ainsi, alors que le nombre d’adeptes est en hausse.

RENDEZ-VOUS SPÉCIAL

Le 11 février, le club Les Pistolets de Trois-Pistoles tiendra une activité spéciale pour souligner l’International Riding Day. Avec l’appui financier de Ski-Doo, il pourra offrir de nombreuses activités aux motoneigistes qui se présenteront, notamment un chapiteau avec un lunch offert par le commanditaire.

Profitez-en pour visiter le Bas-Saint-Laurent, une région où les motoneigistes sont rois.