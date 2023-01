MLS: Clément Diop avec l’Atlanta United FC

L’Atlanta United FC a offert un contrat d’une saison au gardien Clément Diop, mercredi.

L’entente de l’ancien porte-couleurs du CF Montréal comprend également une option pour la campagne 2024 de la Major League Soccer (MLS).

«Clément nous amène une expérience de la MLS de plus dans notre formation et à notre groupe de gardien, a déclaré le directeur technique de l’Atlanta United, Carlos Bocanegra, dans un communiqué. Nous avons confiance au groupe que nous avons composé avec Brad [Guzan], Quentin [Westberg] et maintenant Clément.»

Le Français de 29 ans a amorcé sa carrière dans la MLS avec le Galaxy de Los Angeles en 2016. Il a ensuite évolué à Montréal de 2018 à 2021.

L’an dernier, il a porté les couleurs de l’Inter Miami CF et du Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Diop a toutefois seulement disputé des matchs devant la cage du premier de ces deux clubs. En sept apparitions, il a réussi un blanchissage et effectué quatre arrêts.