Netflix renouvelle son entente avec l’École nationale de l’humour

Netflix renouvelle son soutien financier à l’École nationale de l’humour pour l’année qui vient de débuter. Un soutien en place depuis 2018 et qui a permis le développement de 18 projets en comédie de fiction destiné à la télé ou au cinéma.

Un de ces projets, la série Éc(rire) est diffusée sur le site de Noovo et sur La Fabrique culturelle.

Elle regroupe 18 entrevues réalisées avec des scénaristes du Québec qui abordent leur expertise et les défis de l’écriture humoristique.

On retrouve, entre autres, Isabelle Langlois, Marc Brunet, Florence Longpré, Ricardo Trogi, Louis Morissette, Patrick Huard, François Avard, Kim Lizotte, Guy A. Lepage et Claude Meunier.

Cette série est la seule des 18 projets qui ont obtenu du financement à avoir été menée à terme depuis le début de ce partenariat. Les autres projets sont actuellement en développement. Cette entente décerne aussi des bourses d’études aux étudiants et étudiants du programme de Scénarisation d’une comédie télé de l’École nationale de l’humour.

« Le renouvellement de ce partenariat est une excellente nouvelle pour la relève en humour qui bénéficiera d’opportunités pour rayonner. Notre volonté reste la même : soutenir la formation et le développement de nouveaux talents francophones chez nous », a indiqué, dans un communiqué, Stéphane Cardin, directeur des politiques publiques de Netflix.

5e appel de projets

Pour Louise Richer, directrice générale et fondatrice de l’École nationale de l’humour, qui fête ses 35 ans, cette nouvelle entente permettra de poursuivre et d’élargir la mission de refléter l’évolution de la pratique professionnelle et de soutenir la puissance et l’envol des créateurs et créatrices en émergence.

« L’École nationale de l’humour demeure un incubateur unique visant à faire éclore l’audace et l’originalité qui alimente significativement le renouvellement de la discipline artistique de l’humour. Merci à Netflix de nous avoir permis d’ouvrir de nouvelles voies d’accompagnement et de développement », a-t-elle souligné.

Ce renouvellement amène, aujourd’hui, le lancement du 5e appel de projets du Fonds ÉNH-Netflix. Ce fonds permettra à un maximum de cinq projets d’obtenir un appui financier de 35 000$ chacun. Les détails pour poser sa candidature sont en ligne sur le site de l’École nationale de l’humour.

Les projets développés pourront, ensuite, être soumis à tout télédiffuseur choisi par le producteur.