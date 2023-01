Nick Kyrgios buvait tous les soirs

Le joueur de tennis Nick Kyrgios a révélé qu’il buvait de l’alcool tous les soirs dans les premiers moments de sa carrière.

L’Australien de 27 ans a discuté des difficultés qu’il a vécues mentalement et de ses habitudes de consommation dans le documentaire de Netflix «Break Point». Le premier épisode de cette série s’articule autour de Kyrgios et sera disponible au grand public dès ce vendredi.

«Dans les quatre ou cinq premières années, ma carrière était tellement chaotique», a affirmé le joueur de tennis dans une conversation avec sa copine Costeen Hatzi et son gérant Daniel Horsfall.

«Quand "Horse" [Horsfall] était sur le tour avec moi - qu’il était le seul à s’occuper de moi - il voyait que ma santé mentale déclinait au fil des semaines. Ma vie était comme une spirale incontrôlable et je buvais tous les soirs.»

Le gérant a pour sa part raconté qu’il a souvent dû chercher et trouver Kyrgios à de nombreuses occasions après que ce dernier eut connu des soirées très arrosées.

«J'avais l'habitude d'avoir ta position sur mon téléphone et certains matins, j'allais physiquement trouver où tu étais, dans un hôtel ou une maison avant les tournois ou un match», a raconté Horsfall. C'était dur.»

Un changement salutaire

Kyrgios a ensuite expliqué qu’il a dû changer sa façon de voir le tennis pour se sortir des mauvaises habitudes qu’il avait prises.

«J'étais comme : "Bon, je ne peux pas continuer à faire ça", a déclaré l’athlète. Je dois être plus gentil avec moi-même. Pour ma santé mentale, je ne pourrais jamais faire partie de ces joueurs qui jouent toute l'année. Je ne pouvais pas faire ça. J'apprécie trop ma famille, mes amis proches et Cosi [Hatzi] pour mettre le tennis devant cela. Je ne pense pas que ce soit sain.»

«Je n’ai plus vraiment d’attentes maintenant avant mes matchs. Je veux juste m'amuser, relâcher la pression et ensuite nous pourrons vivre une vie plus normale. C'est beaucoup mieux comme ça, c'est sûr.»

Kyrgios a également révélé que sa carrière a pris une tournure plus complexe quand il a défait Rafael Nadal à Wimbledon en 2014.

«Je ne savais vraiment pas à quel point j'étais bon, a-t-il dit. Quand j'avais 17 ans, je pensais juste que j'avais une poussée de croissance, puis j'ai commencé à glisser et à bouger. Les choses sont devenues assez sérieuses. En 2014, j'ai eu mon moment à Wimbledon et ma vie a changé.»

«Personne ne savait qui j'étais et tout d’un coup, les gens campaient devant chez moi. Ce match a tout changé. À partir de ce jour, je me mettais la pression d'être le prochain grand et la pression était énorme.»

Kyrgios occupe le 21e rang au classement mondial de l’ATP et sera en action la semaine prochaine dans le cadre des Internationaux d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison.