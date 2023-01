Panne informatique aux États-Unis: les retards des vols américains causent des maux de tête

La panne informatique qui a cloué au sol des milliers d’avions américains a donné des maux de tête à des voyageurs qui devaient s’envoler pour les États-Unis depuis Montréal forçant certains à devoir passer la nuit à l’aéroport.

« Notre vol pour Dallas a été repoussé à demain matin, alors on va dormir ici, sur les bancs, parce que sinon ça va nous coûter des centaines de dollars pour avoir une chambre pour la nuit », déplore Alejandro Chacon, 65 ans, rencontré à l’Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal mercredi matin.

C’est qu’une panne informatique a forcé le régulateur américain de l’aviation civile (FAA) à suspendre temporairement tous les départs de vols intérieurs depuis les États-Unis. Mais les vols à destination de nos voisins du Sud ont également été fortement perturbés.

Au total, une quinzaine de vols vers les États-Unis ont été retardés à Montréal et l’embarquement reprenait graduellement mercredi en fin de matinée, a indiqué le porte-parole de l’aéroport, Eric Forest.

Mais certains voyageurs ont vu leur voyage être tout de même impacté.

«Je devais voler jusqu’à Dallas et faire un transfert pour rentrer chez nous au Guatemala, mais je ne sais pas si on pourra avoir notre vol de correspondance», s’inquiète M. Chacon.

«On veut juste rentrer chez nous, surtout qu’ici, il fait quand même plus froid qu’au Guatemala», laisse tomber en souriant la sœur de M. Chacon, Mary, qui tente de rester positive.

Sortis de l’avion

D’autres voyageurs ont de leur côté eu la mauvaise surprise de se faire sortir de l’avion quelques minutes seulement après l’embarquement.

«On était prêts à partir et finalement on nous a dit que l’avion avait été annulé à cause la panne informatique. On a dû repasser les douanes et récupérer nos valises», affirme Louise Doucet, qui s’en va passer plusieurs mois à découvrir les États-Unis avec son mari.

Mais quand l’avion a enfin pu repartir, c’est finalement les pilotes qui ne pouvaient plus voler.

«On nous a expliqué qu’ils avaient rempli leur quota d’heures de vol, donc n’avaient plus le droit de conduire l’avion par mesure de sécurité. Donc finalement on doit s’envoler demain matin à 8h», ajoute Mme Doucet.

Après l’annulation, le couple tentait de se faire rembourser la chambre d’hôtel où ils devront passer la nuit par leur compagnie d’assurance. Car n’étant pas responsable de l’annulation du vol, la compagnie aérienne leur a indiqué qu’ils ne les rembourseraient pas.

«On habite à 1h30 de Montréal et c’est notre fils qui nous a accompagnés à l’aéroport, alors on ne peut pas vraiment refaire l’aller-retour pour attendre chez nous», explique la passagère.

Chanceux

Comme eux, un couple de Montréalais qui partageaient le même vol ont de leur côté réussi à obtenir un vol direct vers leur destination de Los Cabos, au Mexique.

«Nos enfants sont partis avec un autre vol et avaient deux correspondances aux États-Unis. Il semble qu’ils ont réussi à partir, mais on ne sait pas où ils sont et comment se passe leur trajet», explique Peter Alves.

D’autres voyageurs ont été plus chanceux et n’ont pas été touchés par les multiples retards.

«J’étais assez inquiet quand j’ai vu les nouvelles avant d’aller à l’aéroport, mais finalement mon vol n’a pas été touché. Donc je suis content parce que j’avais peur de louper mes deux correspondances pour arriver au Maroc», a indiqué avec soulagement Aziz Choumani.