PDG d’Hydro-Québec: «expérience de chasse, un atout», blague GND

Le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois tente d’aider le gouvernement à trouver la meilleure personne pour remplacer Sophie Broche à la tête d’Hydro-Québec en partageant une offre d’emploi humoristique.

Sur Twitter, le député de Gouin mentionne que le gouvernement est à la recherche d’une personne qui est capable de respecter l’autorité ministérielle.

Il écrit également que si vous avez de l’expérience de chasse aux faisans, ceci pourrait être un atout.

Cette publication fait référence à la possible relation difficile entre Sophie Brochu et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Offre d’emploi: PDG d’Hydro-Québec

Compétences recherchées: respect de l’autorité ministérielle, expérience de chasse aux faisans un atout. 🙃 — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) January 11, 2023

Rappelons que M. Fitzgibbon avait fait partie d’un voyage de chasse à l’automne 2022 avec quelques hommes d’affaires.