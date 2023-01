P.K. Subban avec le Canadien: 13 moments marquants

P.K. Subban n’a laissé personne indifférent au cours de son passage de six saisons et de 434 matchs dans l’uniforme du Canadien. Du jour où le Tricolore en a fait sa sélection de deuxième tour au repêchage de 2007 à son tout dernier match dans l’uniforme montréalais, l’Ontarien aura su faire parler de lui.

Dernier défenseur du Canadien à avoir remporté le trophée Norris, il occupe chez les arrières, dans l’histoire de l’équipe, le 12e rang pour les buts (63), le 10e rang pour les passes (215) et le 10e rang pour les points (278). Voici quelques-uns des faits marquants de son séjour avec le Tricolore.

23 juin 2007 : Début de l’aventure

Le Canadien sélectionne P.K. Subban au 43e rang du repêchage. En se présentant à la table de l’équipe, l’Ontarien lance à Bob Gainey, le directeur général de l’équipe : « Vous avez fait le bon choix ! » Puis, il récidive en entrevue avec les journalistes : « Mon but est de me tailler un poste avec le Canadien au prochain camp d’entraînement et de vous aider à remporter la Coupe Stanley le plus vite possible ! »

12 février 2010 : Un premier match

Martin Chevalier / Le Journal de

Subban devra patienter plus de deux saisons et demie avant de disputer son premier match dans la LNH. Face aux Flyers, à Philadelphie, il obtient son premier point : une passe sur un but de Glen Metropolit.

26 avril 2010 : À la rescousse

Martin Chevalier / Le Journal de

Dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler le printemps Halak, Subban fait son entrée en séries éliminatoires dans le sixième match de la série face aux Capitals de Washington. D’abord utilisé pour remplacer Jaroslav Spacek, blessé, il prendra par la suite le relais d’Andreï Markov qui, à son tour, tombe au combat.

11 novembre 2010 : Un premier but

Au TD Garden de Boston, il inscrit le premier de ses 115 buts dans la LNH. C’est également le premier de ses 49 buts en supériorité numérique.

20 mars 2011 : Grosse soirée

Subban participe activement à la cinglante victoire de 8 à 1 face aux Wild du Minnesota en inscrivant un tour du chapeau aux dépens de José Théodore (deux buts) et Niklas Backstrom (un but). Il devient le premier défenseur recrue du Tricolore à réaliser l’exploit.

28 janvier 2013 : Première dispute

PIERRE-PAUL POULIN/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Une dispute contractuelle fait rater à Subban les quatre premiers matchs de cette saison écourtée en raison du lock-out. Le 28 janvier, il signe un contrat de deux ans qui lui rapportera un total de 5,87 M$. Subban souhaitait obtenir une entente à long terme.

15 juin 2013 : Le meilleur défenseur

Getty Images/AFP

Près de cinq mois plus tard, Subban devient le premier défenseur du Canadien depuis Chris Chelios, en 1989, à remporter le trophée Norris. Sa récolte de 38 points lui confère le premier rang chez les défenseurs de la LNH (ex aequo avec Kristopher Letang). Au scrutin, il devance Ryan Suter, du Wild, et Letang, des Penguins.

1er mai 2014 : Le héros

Il jette un froid dans les gradins du TD Garden de Boston en marquant le but gagnant lors de la deuxième période de prolongation du premier match de la demi-finale de l’Association de l’Est. Ce qui lui vaut d’être la cible de propos racistes de la part des partisans des Bruins. Le Canadien remportera la série en sept matchs.

2 août 2014 : Deuxième dispute

CHANTAL POIRIER/JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Au terme d’un processus d’arbitrage, il signe un contrat de huit saisons. Pour chacune d’elles, il touchera 9 M$. Il devient alors le défenseur le mieux payé de la LNH. C’est également, à ce moment, le contrat le plus lucratif de l’histoire du Canadien.

16 septembre 2015 : La main sur le cœur

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Dans un élan philanthropique jamais vu, Subban s’engage à recueillir 10 M$, au cours des sept années suivantes, pour l’Hôpital général pour enfants de Montréal. Devant pareille implication, l’institution baptise l’un des espaces publics de ses nouvelles installations l’Atrium P.K. Subban.

30 janvier 2016 : Sosie de Jagr

AFP

Pour l’unique fois dans l’uniforme du Canadien, Subban participe aux Week-ends des étoiles. Il retient l’attention en se déguisant en Jaromir Jagr pendant les concours d’habiletés. Il sera invité à l’événement lors des deux saisons suivantes, sous les couleurs des Predators.

10 mars 2016 : Dernier tour de piste

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Sans le savoir, il dispute son dernier match dans l’uniforme du Canadien. Une aventure qui se termine mal puisque Subban quitte sur une civière dans les derniers instants de la troisième période, blessé au cou lors d’un contact accidentel avec son coéquipier Alexei Emelin.

29 juin 2016 : La fameuse transaction

Photo AFP

Subban est échangé au Predators de Nashville en retour de Shea Weber, le futur capitaine du Canadien. Un débat est alors lancé à savoir laquelle des deux formations a obtenu le meilleur dans cette transaction. Débat qui durera plusieurs saisons.