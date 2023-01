Record d’occupation depuis 3 ans dans les urgences

Le taux d’occupation des urgences atteint de nouveaux sommets au Québec. C’est du jamais vu depuis janvier 2020.

Le taux d’occupation moyen s’élève à 130% actuellement.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, rappelle que les deux tiers de ce nombre sont des patients ambulatoires, c’est-à-dire qui se présentent par les propres moyens ou encore des patients qui doivent être déplacés sur les étages ou à l’externe.

Il affirme travailler à la coordination dans les milieux qui sont particulièrement problématiques en vue d’améliorer le fonctionnement.

«J’ai demandé à Daniel Desharnais, responsable de la cellule de crise, de me dire les endroits spécifiques où on n’a pas eu les résultats escomptés pourquoi ça ne fonctionne pas et comment on peut les aider», dit-il.

Des négociations du secteur public en vue

Sonia Lebel invite les syndicats à s’organiser et à travailler en collaboration avec le gouvernement.

«On parle des conditions de travail et c’est là-dessus qu’on veut mettre la priorité maintenant alors j’invite tous les paliers de syndicats à se rallier derrière cette notion-là et de m’aider à trouver des solutions pour le bien des bénéficiaires du réseau et pour le bien de leurs membres», insiste-t-elle.