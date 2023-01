Sandro Grande: une perte au niveau du soccer, selon Renard

Olivier Renard avait une relation particulière avec Sandro Grande, puisque celui-ci dirigeait son fils au soccer. Le directeur sportif et vice-président du CF Montréal n’était pas au courant du passé controversé de l’ancien joueur, mais connaissait bien ses qualités sportives.

En conférence de presse au Stade olympique, mercredi, le Belge s’est collé à la version des faits du président Gabriel Gervais, avouant tout de même que le congédiement rapide de l’homme de 45 ans avait «réveillé beaucoup de choses».

«Le président a tout dit hier [mardi]. Il a pris la parole et expliqué ce que le club a fait et peut-être ce qu’il aurait dû faire autrement. Il a tout expliqué et je vais m’en tenir à ça. On va passer au prochain chapitre maintenant», a d’emblée indiqué Renard.

«Maintenant, c’est à nous de regarder vers l’avant et faire comme l’année dernière en amenant le plus de sensations positives autour du club et des résultats positifs», a-t-il ajouté.

Sportivement, l’ancien international canadien n’avait rien à se reprocher, selon Renard. Au terme d’une carrière professionnelle de plus de 10 ans, Grande est retourné s’établir au Québec pour partager ses connaissances du sport avec sa communauté.

Il avait le tour avec les jeunes et était apprécié des parents, d'après Renard.

«J’ai appris à connaître Sandro Grande depuis les trois ans que je suis au Québec. Il était le directeur sportif où mon fils jouait au football. Au niveau de l’éducation footballistique, pour mon fils et de jeunes enfants québécois depuis des années, je n’ai que des choses positives à dire de lui.»

«Il était une bonne personne avec moi, c’est sûr et certain», a-t-il conclu en mettant l’accent sur le «moi».

Rappelons que Grande a été remercié par le CF Montréal, mardi, une journée après son embauche comme entraîneur de l’équipe réserve. En 2012, il avait émis des propos controversés à l’endroit de Pauline Marois et des souverainistes sur les réseaux sociaux, dans la foulée de l’attentat du Métropolis.