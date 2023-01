Selon la ministre Fréchette: le fédéral doit prioriser les dossiers d’immigrants francophones

Attristée par le cas d’une famille d’origine française établie au Québec menacée d’expulsion, la ministre Christine Fréchette demande au fédéral de passer de la parole aux actes et de prioriser le traitement des dossiers d’immigrants francophones.

Confrontés à la bureaucratie fédérale, Aurélie Martin et Falvien Di Virgilio voient leur rêve virer au cauchemar.

Immigration Canada vient de refuser la prolongation de leurs permis de travail ouvert. Le couple et leurs trois enfants, qui vivent au Québec depuis maintenant deux ans, ont 90 jours pour régulariser leur situation et tenter d’obtenir un autre statut, sans quoi ils devront quitter le sol québécois. Mais les délais de traitement rendent la tâche pratiquement impossible, surtout qu’ils n’ont désormais plus le droit de travailler et sont donc sans revenu.

Pourtant, les gouvernements Legault et Trudeau ne cessent de répéter qu’ils veulent attirer plus d’immigrants francophones.

La ministre québécoise de l’Immigration n’a pas voulu commenter le cas précis de la famille Martin-Du Virgilio.

«Je trouve la situation triste», a-t-elle néanmoins reconnu.

Mais Christine Fréchette a tenu à rappeler à son homologue fédéral que le gouvernement du Québec veut tendre vers une immigration économique 100% francophone. Elle a aussi insisté sur l’importance de réduire les délais et simplifier les démarches administratives imposées aux nouveaux arrivants.

«Il faut que le traitement des différents dossiers qui est fait par le fédéral reflète les orientations qui sont prises, reflète les discussions, les déclarations. Dans ce sens-là, il y a une transposition de la parole aux actes qui doit être faite», a insisté la ministre.

«L’orientation est donnée, les indications sont claires et on souhaite que le gouvernement fédéral travaille dans cette veine-là avec nous», a-t-elle renchéri.

Dans ses récentes discussions avec son vis-à-vis fédéral, Christine Fréchette dit avoir senti une ouverture d’Ottawa pour les priorités du Québec.