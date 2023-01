Sophie Brochu: Super Fitzgibbon frappe encore!

Tous les télévores vous le diront : au retour des vacances, les auteurs de séries télé doivent prendre les spectateurs par la gorge afin de les convaincre de rester à l’écoute, sinon, ils risquent de les perdre.

C’est ce qu’ont fait les auteurs des Aventures de Super Fitzgibbon hier.

Ils nous ont servi un épisode passionnant, riche en rebondissements inattendus, qui nous a gardés en haleine jusqu’à la fin.

On a hâte de voir la suite !

Quels autres ennemis Super Fitzgibbon va-t-il combattre ? La ministre de l’Immigration ? Celui de la Langue ? De l’Environnement ?

Si on se fie à la fin de l’épisode d’hier, qui a jeté tout le monde en bas de sa chaise, tout est possible !

LE CLASH DES TITANS

Pour ceux qui ont manqué les derniers épisodes de cette formidable série qui révolutionne la télé québécoise, un résumé s’impose.

Grâce à un coup de baguette magique de François Legault, le Nick Fury de la CAQ, Super Fitzgibbon a hérité de plusieurs pouvoirs spéciaux, faisant de lui le dieu le plus puissant de l’Olympe.

Mais son répit fut de courte durée.

En effet, Wonder Brochu, la déesse de l’Électricité qui est capable de siéger à quatre conseils d’administration en même temps, tout en donnant des conférences, a refusé de se soumettre à son autorité suprême !

« C’est MOI la Fée de l’Électricité, s’est-elle indignée. C’est moi et moi seule qui déciderai de la façon dont seront utilisés mes pouvoirs ! »

On se rappellera que Super Fitzgibbon avait demandé à Wonder Brochu d’utiliser ses pouvoirs pour l’aider à attirer des entreprises étrangères au Québec. Une demande que la Reine des éclairs et du tonnerre avait refusée catégoriquement, en disant qu’elle voulait mettre ses pouvoirs au service de ses sujets québécois, non de gonzillionnaires étrangers.

« Ce n’est pas parce que tous les autres dieux de l’Olympe s’agenouillent devant Super Fitzgibbon que je vais le faire, disait Wonder Brochu en serrant les dents. C’est bien mal me connaître ! »

À la fin du dernier épisode de la saison 2022, la tension entre les deux était à couper au couteau.

On sentait que tout allait mener à une confrontation sanglante.

Qui allait gagner ?

AURA-T-ELLE SA PROPRE SÉRIE ?

Or, hier, coup de théâtre ! Au lieu de se battre, Wonder Brochu a décidé de baisser les bras et de quitter l’Olympe !

« Cela n’a rien à voir avec les récents conflits avec Super Fitzgibbon, a-t-on laissé entendre. Le temps était venu pour elle de passer à autre chose... »

Mais le public n’est pas dupe !

Va-t-on revoir Wonder Brochu dans sa propre série à la rentrée automnale ? Probablement.

On chuchote que les auteurs de la série PLQ, qui ne savent plus quoi inventer pour renouer avec le succès, seraient très intéressés à lui parler.

À moins que Wonder Brochu se contente de faire des caméos éclairs dans des productions plus discrètes, un peu comme Bruce Willis qui, ces dernières années, empochait des sommes alléchantes juste pour se montrer la face pendant quelques minutes...

Quoi qu’il en soit, actuellement, Super Fitz règne en maître.

L’envie lui prendra-t-il d’être calife à la place du calife ?

À suivre !