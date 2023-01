Villeneuve s’approche d’un volant au Championnat du monde d'endurance

Bien que l’entente finale n’ait toujours pas été signée avec l’équipe qui convoite ses services, Jacques Villeneuve devrait annoncer sous peu qu’il disputera les sept épreuves du Championnat du monde d’endurance (WEC), qui comprend notamment la prestigieuse Classique des 24 Heures du Mans en juin.

Selon un communiqué émis mercredi par la Fédération internationale de l’automobile, la nouvelle écurie autrichienne Vanwall, avec laquelle le champion du monde de Formule 1 en 1997 a effectué des essais privés en décembre à Barcelone, fait partie des 13 formations à avoir été retenues dans la catégorie reine des Hypercars.

« La première étape est franchie, mais il reste quelques éléments à régler avant d’annoncer officiellement ma participation », a indiqué Villeneuve, en entrevue au Journal.

Or, cette première étape, c’était l’approbation de cette nouvelle équipe auprès de la FIA et l’homologation de la voiture. Ce qui est maintenant chose faite.

« Maintenant, on peut discuter et mes chances sont bonnes de participer à la série. Il faut se mettre d’accord sur quelques détails... »

Deux fois au Mans

Âgé de 51 ans, il a toujours affirmé qu’il souhaitait retrouver un volant à temps plein dans une série internationale. « Ça fait plus de 15 ans que j’attends cette occasion et je m’en approche. »

Villeneuve compte deux participations aux 24 Heures du Mans. En 2008, il avait accédé à la seconde marche du podium.

L’équipe Vanwall a aussi recruté les Français Tom Dillmann et l’Argentin Esteban Guerrieri, qui se partageront le volant. Villeneuve veut s’assurer qu’il sera au départ de toutes les épreuves.

« La répartition des tâches fait partie des négociations », souligne Villeneuve.

Son emploi du temps avec le réseau français Canal +, dont il est analyste des Grands Prix, est un autre facteur à considérer. À part les escales au Mans (10 et 11 juin) et au Japon (10 septembre), cinq des sept étapes sont justement en conflit avec le calendrier de la Formule 1.

« Il faudrait deux Jacques Villeneuve, avance-t-il. Je dois m’asseoir sérieusement pour gérer mon horaire qui s'annonce très chargé au cours des prochains mois. »

Le Championnat du monde d’endurance s’annonce très relevé, avec le retour de constructeurs de renom comme Ferrari, Porsche et Cadillac en 2023. La saison s’amorcera à Sebring, en Floride, le 17 mars, pour une épreuve de six heures, et elle se terminera à Bahreïn (huit heures) le 4 novembre.

Villeneuve sera papa pour la sixième fois. Sa conjointe, Giulia Mara, devrait accoucher vers la fin du mois de mai. « Ce n’est pas un enfant qui a été conçu en hiver comme les autres », affirme celui qui est le père de cinq garçons, Jules Joakim, Benjamin, Henri et Gilles, issus de trois unions différentes.