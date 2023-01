ROSS, Jean



À Longueuil, le 7 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé Monsieur Jean Ross, époux de feu Madame Huguette Bourgeois.Il laisse dans le deuil sa fille Johane, ses petits-enfants, Kim, Martine, Bryan, Alexandre et Eveline, ses arrière-petits-enfants, Tala et Raine, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 janvier 2023 de 13h à 16h au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.