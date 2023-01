69e Carnaval de Québec: des événements jusqu’à L’Île d’Orléans

Avec plus de 30 partenaires, le 69e Carnaval de Québec présentera des activités jusqu’à l’Île d’Orléans en 2023.

Le Carnaval de Québec a officiellement présenté au Archibald Duplessis tous les événements partenaires qui viendront compléter sa programmation.

« L’an dernier, Bonhomme m’a donné des espadrilles de glace et aujourd’hui je suis venu pour les mettre et il n’y avait plus d’espadrilles de glace », a blagué le maire Bruno Marchand, heureux de retrouver le roi de la fête.

Jean-François Racine

Tout en brisant les conventions, le Carnaval s’allie en 2023 à plus de 30 partenaires afin de propulser les événements locaux.

Un peu partout

La programmation se déploiera dans quatre arrondissements de Québec, mais aussi à Lévis et sur l’Île d’Orléans, offrant des activités familiales, festives, ludiques et culturelles.

« Les événements partenaires du Carnaval sont en quelque sorte une bougie d’allumage permettant de mettre en lumière une panoplie d’activités intéressantes qui font vibrer la ville tout au long du Carnaval » a mentionné Marie-Eve Jacob, directrice générale du Carnaval de Québec.

Jean-François Racine

« On est super heureux de ce qui s’en vient et avec une belle tempête de neige, c’est la touche finale pour nous », a ajouté Mme Jacob.

« C’est juste le bonheur. C’est le plus bel endroit pour vivre l’hiver. Dans une ville, il faut des événements partout. Les gens y croient », a ajouté le maire Marchand.

Pour tous

Les familles seront emballées notamment par la Soirée pyjama contes et légendes de l’Aquarium du Québec, le Marché carnavalesque de la grande journée des petits entrepreneurs ou les Contes et légendes d’hiver de la SDC

St-Roch.

Les épicuriens adoreront le Refuge Archibald, Cassis Monna & Filles en mode Carnaval à l’Île d’Orléans ou les Régals du Carnaval au Grand Marché de Québec. Les plus festifs voudront participer aux soirées Bulles, Whisky et Gastronomie d’EvenTouch, au Bal des Glaces

du Drague, ou au Winter Warmer de Je Bois Local.

Des soirées pour les célibataires, les sportifs et les amateurs d’humour sont aussi prévues. Tous les détails de la programmation sont désormais disponibles au www.carnaval.qc.ca/programmation .

Le Carnaval de Québec a lancé le 30 novembre dernier la programmation de sa 69e présentation qui se

déroulera du 3 au 12 février 2023.

L’effigie est toujours en prévente jusqu’au 15 janvier dans les succursales Couche-Tard participantes et au carnaval.qc.ca.