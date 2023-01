David contre Goliath: un district scolaire poursuit les géants du web

Le système scolaire public de Seattle aux États-Unis a lancé vendredi dernier une poursuite contre plusieurs géants du web, alléguant que les réseaux sociaux «exploitent» les jeunes et nuisent à leur éducation ainsi qu’à leur santé mentale.

Cette poursuite vise plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube, a rapporté CNN Business.

Le district scolaire de Seattle, qui comprend environ 50 000 élèves, a accusé les compagnies d’avoir réussi «avec succès à exploiter les cerveaux vulnérables des jeunes» pour maximiser leur temps passé sur la plateforme, selon le média américain. Elles empêcheraient aussi les écoles «remplir leur mission éducative».

Selon la poursuite, les actions mises en place par ces réseaux sociaux auraient «constitué un facteur important dans l'apparition d'une crise de santé mentale chez les jeunes, qui a été marquée par des proportions de plus en plus élevées de jeunes aux prises avec l'anxiété, la dépression, les pensées d'automutilation et les idées suicidaires».

Le district scolaire n’a pas spécifié le montant des dommages et intérêts réclamés.

Ce recours judiciaire survient un an après que les dirigeants de ces plateformes aient été confrontés à des questions difficiles sur l’impact de leurs produits la santé mentale et l’image corporelle des jeunes utilisateurs, en particulier les adolescentes, lors d’une série d’audiences du Congrès.