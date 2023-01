Des nouvelles très rassurantes sur Peyton Hillis

L’ancien porteur de ballon de la NFL Peyton Hillis, qui a sauvé ses enfants de la noyade la semaine passée et qui se trouvait dans un état critique, n’a plus besoin d’assistance respiratoire et se dirige sur la voie de la guérison.

Sa conjointe, la chanteuse Angela Cole, avait de bonnes nouvelles à annoncer jeudi concernant celui qui a joué les héros à Pensacola, en Floride. L’ex-choix de septième tour des Broncos de Denver au repêchage de 2008 a été hospitalisé en raison de problèmes aux poumons et aux reins.

«C’est un héros, je suis tellement fière de cet homme et vraiment reconnaissante pour la famille et cet hôpital incroyable, a commenté l’artiste sur son compte Instagram. Peyton n’a plus de respirateur artificiel. [...] Continuez de prier pour lui, car il a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. Cela fait réellement une différence. Aujourd’hui fut une bonne journée.»

Hillis, 36 ans, s’est distingué particulièrement avec les Browns de Cleveland en 2010, quand il a récolté 1177 verges et 11 touchés en 270 courses. Les amateurs de jeux vidéo ont pu le voir sur la couverture de «Madden NFL 12».