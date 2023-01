Faut-il boycotter la COP28?

À quoi va donc servir la COP28 qui va avoir lieu aux Émirats arabes unis en 2023? À rien.

Pourtant, cette réunion qui est essentielle pour faire progresser la lutte aux changements climatiques aurait pu bénéficier de sa tenue dans les Émirats arabes unis. Le pays est exemplaire. Son économie reposait autrefois presque essentiellement sur la vente de gaz et de pétrole. Aujourd’hui, ces secteurs ne comptent plus que pour 30% de son PIB.

Le problème est ailleurs. Le président de la COP28 sera le ministre émirati de l’Industrie, Ahmed al-Jaber. Ce dernier est aussi le PDG de la principale compagnie pétrolière du pays.

Quand on sait le rôle immense que doit jouer le président de la COP pour faire avancer les débats, on peut conclure que la COP28 n’aboutira probablement à rien de bon, étant donné le conflit d’intérêts évident de son président.

Mais ceci amène à un problème plus profond. Pourquoi les Émirats arabes unis ont-ils été choisis comme hôte de la COP28?

Votes achetés

La réponse est simple. La COP27 a été prise d’assaut par des lobbyistes. Les deux groupes de lobbyistes les plus nombreux étaient dans l’ordre les Émiratis et les Russes. On peut fortement soupçonner les Émirats arabes unis d’avoir acheté des votes pour obtenir la conférence de 2023.

Les représentants des Émirats ont en plus promis de faire porter la prochaine COP sur des transferts d’argent des pays riches vers les PVD pour lutter contre les changements climatiques. Il faut une bonne dose de naïveté pour croire que cet argent, qui aboutirait la plupart du temps dans des pays très corrompus, servirait vraiment à lutter contre les changements climatiques. Bien des fonctionnaires corrompus de ces pays doivent saliver à l’idée de recevoir des masses d’argent, sans réelle reddition de compte.

Solutions

Que faire alors? Exiger que le président de la COP28 soit quelqu’un d’autre que le président d’une grande compagnie pétrolière. Quelqu’un qui a la confiance de tous.

Si cela n’est pas possible, alors il vaut mieux boycotter la COP28 ou réduire au strict minimum les délégations qui se rendront aux Émirats arabes unis à partir des pays qui ont encore une conscience environnementale. Mieux encore, il serait possible de tenir ailleurs une COP28 parallèle.

Il y a quand même une limite à se moquer des gens et les dirigeants des Émirats arabes unis viennent de la franchir.

Le grand premier ministre du Canada osera-t-il dénoncer haut et fort ce qui est une évidence pour tout le monde? Doutons-en.

Mais dans ce domaine, il faut bien remarquer que jusqu’à présent, aucun dirigeant d’aucun pays n’a encore dénoncé cette absurdité.

Pourquoi les dirigeants le feraient-ils? Après tout, il ne s’agit que de l’avenir de l’humanité.