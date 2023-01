[EN IMAGES] «Je t’aime pour la vie Montréal!»: P.K. Subban honoré par le Canadien

P.K. Subban n’a laissé personne indifférent à Montréal et au Québec. Il a été polarisant du début à la fin de ses sept saisons avec le Canadien. Les amateurs, eux, n’ont pas oublié le défenseur. On a pu le constater lors d’une cérémonie qui a été présentée en son honneur avant la rencontre entre le Canadien et les Predators, jeudi soir.

Durant une quinzaine de minutes, son ancienne formation, qui l’a repêché au deuxième tour en 2007, lui a rendu un hommage bien senti. En plus d’une ovation chaleureuse de la part des partisans, on a assisté à la projection d’images géantes du jeune retraité sur la patinoire du Centre Bell.

Durant ses 13 saisons dans la LNH, Subban a inscrit 467 points, dont 115 buts, en 834 rencontres. Il a connu ses meilleures années avec le Canadien avec 63 buts et 215 passes en 434 matchs.

D’ailleurs, il a remporté le trophée Norris, remis au meilleur défenseur, au terme de la saison 2012-13. C’est d’ailleurs cette campagne magique qui lui a permis de signer un contrat faramineux de 72 millions $ pour huit ans.

Après seulement deux ans, l’arrière a été échangé aux Predators de Nashville en retour de Shea Weber en 2016. Une transaction qui a fait couler beaucoup d’encre et qui a apporté de nombreuses comparaisons sur la table entre les deux joueurs.

Plus de détails à venir...